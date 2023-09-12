دكتور أزهري.. النقاب ليس واجبا وأؤيد منعه في المؤسسات التعليمية في مصر

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الزي المدرسي، ومنع النقاب في المدارس قرار صائب.

وقال خلال لقاءه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة”: قرارات وزارة التعليم بشأن منع وحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمة قرار صائب.

وتابع أحمد كريمة: “النقاب لا يعتبر واجب أو سنة لكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه”.

وأضاف: ارتداء النقاب حرية شخصية لكنه ليس واجبا، وأؤيد قرار وزارة التعليم بمنع النقاب في المؤسسات التعليمة المدنية والأزهرية.

واختتم أحمد كريمة: ارتداء النقاب خارج العمل حرية شخصية وأمر مباح لكن داخل العمل يجب منع ارتداء النقاب.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات في الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وفي مقدمتها حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها.