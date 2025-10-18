دع الذكاء الاصطناعي في أيفون يعترض مكالمات الاحتيال ويرد عليها لتوفير وقتك

أطلقت أبل أداة جديدة فعّالة لمكافحة الاحتيال في هواتف أيفون مع تحديث نظام التشغيل iOS 26، نجحت في الحد بشكل كبير من مكالمات الاحتيال والرسائل غير المرغوب فيها. تعمل هذه الأداة عبر الفرز التلقائي للمكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، حيث تردّ عليها سيري Siri بأسئلة تلقائية تسأل عن هوية المتصل وسبب اتصاله. يتم تحويل المحادثة إلى نص فوراً ليتمكن المستخدم من تحديد ما إذا كان سيُجيب أو يرفض أو يطرح المزيد من الأسئلة، مما يُصفي بشكل فعال المكالمات الآلية والمتصلين المحتالين قبل أن يرن الهاتف.

آلية عمل الأداة وتفعيلها

تستخدم ميزة فحص المكالمات في نظام iOS 26 تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن مكالمات الاحتيال وتصفيتها. عندما يتصل رقم مجهول أو غير محفوظ، يردّ iPhone تلقائيًا باستخدام Siri، طالباً من المتصل ذكر اسمه وسبب اتصاله. هذا التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية، يتيح تحليل ردود المتصلين وتحديد المتصلين المحتالين أو الآليين بدقة أكبر.

لتفعيل هذه الميزة ، يجب تحديث أيفون بأحدث إصدار من نظام iOS (iOS 26)، ثم اتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > الهاتف. ثم تفعيل خيارات مثل “فرز المتصلين غير المعروفين” و “السؤال عن سبب الاتصال”. كما يُمكن تفعيل خيار فرز الرسائل من الإعدادات > التطبيقات > الرسائل لفرز المُرسِلين المجهولين والرسائل غير المرغوب فيها، مما يوفر حماية سلسة وموثوقة تتكامل مباشرةً مع نظام التشغيل.

سياق الحماية والتطوير المستقبلي

على الرغم من أن أداة أبل هذه تُمثل تحسنًا كبيرًا في الحماية الاستباقية من الاحتيال وتتفوّق على أدوات الحظر التقليدية، إلا أنها ليست حلاً مثاليًا، إذ يواصل المحتالون تطوير أساليب جديدة (بما في ذلك انتحال شخصية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي). ومع ذلك، توفر الأداة خط دفاع مدمج وسهل الاستخدام للمستخدمين، يعمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى اشتراكات أو تطبيقات إضافية، وتُكمل إجراءات الحماية التي تُقدمها شركات الاتصالات والجهود التنظيمية العامة. يُعد هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا عن أدوات حظر البريد العشوائي الصامتة أو المحظورة سابقًا، مما يجعل اكتشاف الاحتيال أكثر تفاعلية ودقة على أجهزة iPhone. وقد لا تتوفر الأداة في بعض الدول فيما يحاول بعض المستخدمين الالتفاف على ذلك بتغيير موقع صاحب الهاتف في إعدادات الجهاز رغم ما يحمله ذلك من مشاكل.