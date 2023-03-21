وافق القاضي الأمريكي جيد راكوف على السير قدما في دعوى قضائية ضد بنكين بشبه قيامهما بتسهيل الاتجار بالجنس ، بحسب ما قضت محكمة أمريكية في دعوى من جزر فيرجن الأمريكية، وزعمت مقدمة الدعوى أن إبستين ارسل صور فتيات صغيرات لمدير في جي بي مورغان تشيس.

ويتهم البنكان بتسهيل التحويلات المالية التي كانت تدفع مقابل استغلال الضحايا القاصرين جنسياً.

تم القبض على إبستين وواجه تهماً فدرالية في عام 2019 بتهمة الاعتداء الجنسي على العديد من الفتيات القاصرات على مدار عدة سنوات مقابل المال. وأقر إيبستين في عام 2008 بارتكاب جرائم جنسية مماثلة تتعلق بقصر في فلوريدا ، وفقًا للدعوى القضائية. ويزعم ممثلو الادعاء في جزر فيرجن أن إبستين عوض الفتيات ، ومعظمهن من أوروبا الشرقية ، عن طريق تحويل أموال لهن من حساب تشيس. ويزعم المدعون أن “هؤلاء النساء تم الاتجار بهن وإساءة معاملتهن خلال فترات مختلفة بين 2003 على الأقل ويوليو 2019 ، عندما تم القبض على إبستين وسجنه ، وحصلت هؤلاء النساء على مدفوعات ، عادة ما تكون مدفوعات متعددة ، بين عامي 2003 و 2013 بما يزيد عن مليون دولار بشكل جماعي”. في الدعوى.

ورفعت امرأتان تقولان إن البنك سهل الاعتداء الجنسي عليهن بدعم أنشطة الراحل جيفري إبستين ماليا، وستبدأ دعاوى قضائية بعد موافقة القاضي راكوف الذي اشار أن النساء وحكومة جزر فيرجن يمكنهما مقاضاة البنكين لإثبات “تورط البنكين وأنه تم تحقيق استفادة مقصودة من المشاركة في عمليات الاتجار بالجنس”.

كما سمح للنساء برفع دعاوى بشأن إهمال البنوك وعرقلة تطبيق قانون اتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر. ورفض بعض الادعاءات الأخرى. يعني القرار أن البنوك يمكن أن تكون مسؤولة مالياً عن علاقاتها مع الأمريكي إبستين إذا تم إثبات المطالبات في المحكمة. كان إبستين ، الذي توفي في السجن في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس ، أحد عملاء جي بي مورجان من عام 2000 إلى عام 2013 ، ولدى دويتشه بنك من عام 2013 إلى عام 2018.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع جي بي مورجان دعوى قضائية ضد جيس ستالي ، الذي تولى إدارة أعمال إبستين وكان يتولى منصب مدير تنفيذي كبير في البنك، متهمًا إياه بالفشل في الكشف عن معلومات قد تكون ضارة بموكله. انتقل ستالي للعمل كرئيس تنفيذي لبنك باركليز بعد ترك جي بي مورجان، واستقال في عام 2021 بعد تحقيق في علاقاته بإبستين.

كان إبستين ، الذي أدين في عام 2008 بتهمة التحريض على الدعارة من قاصر ، يتمتع بعلاقات اجتماعية قوية مع الأمير أندرو والرئيسين السابقين دونالد ترامب وبيل كلينتون وعمالقة عالم الأعمال مثل بيل غيتس ومسؤولين في بنوك ودول عديدة مثل ايهود باراك وغيره، واتهم إبستين في 2019 بإدارة “شبكة واسعة” من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس.