دعوة لمحبي الدريفت، وأوتوكروس في السعودية

أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (SAMF) لإطلاق مدرسة “جازو ريسينج” (GR) السعودية للسباقات، بهدف اكتشاف المواهب السعودية الصاعدة، وضمها إلى فريق GR السعودية، وتدريبها على أربع تخصصات هي: كسر الزمن، صعود الهضبة، الدريفت، وأوتوكروس. وستعمل المدرسة كمنصة لإطلاق الإمكانات الكاملة للشباب السعودي الشغوف بعالم رياضة السيارات وإعدادهم لمستقبل مهني احترافي في هذا المجال.

وسيكون باب التسجيل مفتوح من الآن، وفي شهر أغسطس ستستقبل المدرسة الشباب والشابات السعوديين الشغوفين بعالم رياضة السيارات ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، وتعمل على مدى خمسة أيام كمنصة للمشاركين لإظهار قدراتهم بهدف انتقاء السائقين الموهوبين، ومساعدتهم على إبراز مهاراتهم، ودعمهم ليصبحوا متسابقين محترفين مستقبلاً.

وعلى المتقدمين إثبات معرفتهم وشغفهم بعالم رياضة السيارات من خلال تعبئة استمارة مفصلة. بعدها، سيتم اختيار 60 شابًا وشابة من بين مجموعة المتقدمين للخضوع لمزيد من التقييم، بما في ذلك مقابلة شخصية واختبارًا للياقة البدنية وفحصًا شاملاً لمعلومات القيادة والسلامة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير خالد بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “معًا، نبدأ رحلة جديدة لاكتشاف المواهب المتميزة والشغوفة بعالم رياضة السيارات في السعودية. هذه المبادرة هي خير دليل على التزامنا بتوفير أفضل الفرص للسائقين الطموحين لعرض مهاراتهم على المنصات الوطنية والدولية. وبينما نسعى جاهدين لرعاية جيل جديد من المتسابقين واستكمال الإرث الغني لرياضة السيارات في المملكة، نثق بأن هذه المبادرة ستكشف عن مواهب رائعة تمثل أفضل ما في المجال.”

وستتم دعوة المشاركين الـ 60 المختارين لمدة خمسة أيام في جدة، لتلقي التدريب على يد أبرز المدربين في المجال. ومن خلال سلسلة من الدورات المكثفة والتدريب العملي، سيكتسب هؤلاء المتسابقون المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة للتنافس على أعلى مستوى.

ومن بعدها سيتم اختيار أربعة سائقين استثنائيين لتمثيل فريق GR السعودية للتنافس في الموسم المقبل من بطولة السعودية تويوتا. وسيتم تجهيز هؤلاء الموهوبين بسيارات GR المتطورة، بما في ذلك Yaris GR وGR 86 وSupra، مما يضمن حصولهم على أفضل الأدوات للتفوق في تخصصاتهم.

من جهته قال حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات: “تمثل علاقتنا الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خطوة حاسمة نحو اكتشاف المواهب الصاعدة في السعودية. وستوفر هذه المبادرة فرصة رائعة لشباب وشابات الوطن لعرض مهاراتهم وتعزيز التزامهم بنمو وتطوير رياضة السيارات في المملكة. ونحن نتطلع للكشف عن سائقين استثنائيين لتمثيل فريق GR السعودية ممن سيلمع اسمهم في بطولة السعودية تويوتا القادمة.”

سيتم تكليف السائقين الأربعة خلال البطولة بتحديات فريدة من نوعها، تشمل أوتوكروس، دريفت، كسر الزمن، وصعود الهضبة. حيث تعد أوتوكروس مسابقة يتنقل فيها السائقون عبر مسار العوائق واحدًا تلو الآخر، ويتعين عليهم الوصول إلى خط النهاية في أقصر وقت مع اتباع قواعد السلامة. في حين تختبر منافسة الدريفت مهارات السائقين في الحفاظ على السيطرة، وتتنافس فيها سيارتان على عبور خط النهاية أولا. كسر الزمن يشبه أوتوكروس إلا أن السابق يتمتع بمسار أطول. وأخيرًا، هناك تحدي صعود الهضبة الذي ينعقد على مسار شديد الانحدار من الاسفلت لمسافة 3 كم.

سيسهم التعاون بين عبداللطيف جميل للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030،