 دعوة لترحيل جماعي للهنود تُفجر غضباً عارماً وإدانة واسعة في الولايات المتحدة

يواجه تشاندلر لانجفين، عضو مجلس مدينة بالم باي بفلوريدا، عاصفة من الانتقادات والإدانة على المستويين المحلي والوطني بعد نشره سلسلة من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تُهين الجالية الهندية الأمريكية وتدعو إلى ترحيلهم جماعيًا بحسب صحيفة الغارديان. وقد أثارت هذه التصريحات المتعصبة غضباً واسع النطاق، دافعاً منظمة “هندوس من أجل حقوق الإنسان” لوصفها بالـ “خطيرة” والمطالبة الفورية بحل حاسم وتعليق عمل لانجفين من قبل الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس. لانجفين، الذي انتُخب العام الماضي، زعم في منشوراته المهينة عبر منصة “X” أن الهنود يأتون إلى أمريكا “لاستنزاف مواردنا” قبل العودة أو “الأسوأ من ذلك… للبقاء”. هذه اللغة، التي أدانتها جمعية مالكي الفنادق الأمريكيين الآسيويين بوصفها “تُعيد صدى بعضًا من أحلك خطابات التاريخ”، أثارت موجة احتجاجات جماهيرية متصاعدة منذ أواخر سبتمبر/أيلول. وقد استجاب مجلس مدينة بالم باي للغضب الشعبي والجماعات الحقوقية، حيث صوّت المجلس بأغلبية 3-2 لإدانة لانجفين رسميًا مساء الخميس. هذا الإجراء، وإن كان توبيخًا، لا يرضي المطالب المتزايدة باستقالته. وأكد رئيس البلدية، روب ميدينا، خلال الاجتماع على أن “هذه الأمة تأسست على المهاجرين… نحن جميعًا جزء من نسيج علمنا”. تجاوزت الإدانات الانقسامات الحزبية. فبالإضافة إلى النقد القاسي من رئيسة الحزب الديمقراطي في فلوريدا، نيكي فريد، التي وصفت التعليقات بأنها “حقيرة ومُستنكرة”، تبرأ منه قادة جمهوريون بارزون. فقد أدان كل من النائب مايك هاريدوبولوس والسيناتور ريك سكوت التعليقات، كما سارع رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة بريفارد، ريك لاسي، للتأكيد على أن آراء لانجفين “تخصه وحده” والحزب لا يؤيدها. وفي الوقت الذي تُطالب فيه المنظمات الحقوقية باتخاذ إجراء حاسم يمنع “إضفاء الشرعية على خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين المنتخبين”، قلل لانجفين من خطورة تصريحاته لصحيفة واشنطن بوست، مدعياً أن نيته كانت إثارة “نقاش” حول الهجرة ومضيفًا بسخرية: “لست أول جمهوري يُغرّد بسوء”.

