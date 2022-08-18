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دعوة سكان السعودية إلى الحيطة والحذر من أمطار رعدية وسيول حتى الأحد

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أمطار وسيول على مركزي بجدة والبديعة في منطقة تبوك
أمطار وسيول على مركزي بجدة والبديعة في منطقة تبوك

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية السكان إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك حتى يوم الأحد المقبل. وبيّنت المديرية أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.​

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