دشن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخراً، دعوات لمقاطعة قرار وزارة الأوقاف بتخصيص وقت من 3 إلى 5 دقائق لـ “الصلاة على النبي” جهراً بعد صلاة الجمعة ليوم غدٍ الجمعة.

ورفع النشطاء منشورات وتغريدات يحثون بعضهم بعضاً على مقاطعة تنفيذ ذلك، وترك المسجد فور انتهاء الصلاة، بدعوى أن هذا التصرف يعتبر بدعة ولا يمت للدين بصلة، وأن الإقدام عليه ضلال ومخالف لما أمر به الله تعالى وما جاء به رسوله، بل وصل الأمر بالبعض أن يعلن محاربة القرار إن تم تنفيذه.

واعتمد المهاجمون في منشوراتهم على قول الإمام مالك رضي الله عنه “من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول “اليوم أكملت لكم دينكم”؛ فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دين”.

وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، لموقع “القاهرة 24” إن الدعوات السابقة “كلام فارغ”، مضيفاً أن هؤلاء المنادين بالمقاطعة قوم لا يحبون الله ورسوله ولا أصحابه.

واستدل الدكتور محمود على قوله، بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال “من صلى عليّ صلاةُ صلى الله عليه بها عشرًا”، مشيراً إلى أن الله عز وجل يصلي هو وملائكته على النبي، مستدعيًا قول الله تعالى: ” إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”، وفي ذلك يشترك الملأ الأعلى (الله وملائكته)، والملأ الأرضي (المسلمون جميعًا).

وأشار أيضاً إلى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: “أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أكثركم عليّ صلاة”.

وأضاف “هؤلاء الذين يمنعون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة، هم البدعة ذاتها؛ لأنهم لا يحبون الله ولا رسوله”.

ورداً على كون الصلاة على النبي محمد في جماعة يعد بدعة، قال الدكتور محمود إن الصلاة على النبي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، وتتم فرادى وجماعات، مشيراً إلى أن المجلس الذي لا يذكر فيه صلاة على النبي فهو مجلس باطل، منوهاً بأن من صلى على النبي يوم الجمعة أو ليلتها؛ رد الله على النبي روحه ليرد عليه السلام.

رأي حاسم

تحت عنوان “رأي حاسم لفضيلة مفتي الجمهورية في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) جهرًا بعد الجمعة غدًا”، قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ، اليوم الخميس، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “رداً على سؤال أحد السائلين بخصوص قرار وزارة الأوقاف المصرية المتضمن “الصلاة على النبي” (صلى الله عليه وسلم) في جميع المساجد عقب صلاة الجمعة القادمة لمدة ثلاث أو خمس دقائق.

أجاب فضيلة المفتي أ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية بأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد صلاة الجمعةِ جهرًا واجتماعُ الناس على ذلك هو أمرٌ مشروعٌ على سبيل الاستحباب يَجمَعُ الناسَ على قربة من أجلِّ القربات، فإذا ما اجتمع في ذلك مقاصد شرعية؛ من تنبيه الغافلين ورفع الحرج عنهم، وتعليم الشباب وتوجيههم كان أكد مشروعية وأولى استحبابًا، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه (صلى الله عليه وآله وسلم) وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلِّ وقتٍ وحينٍ”.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في بيان، قبل نحو أسبوع، عن تخصيص وقت من ثلاث إلى خمس دقائق بعد صلاة الجمعة المقبلة بجميع المساجد، للصلاة والسلام على رسول الله، موضحة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وصحبه وسلم ستكون بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وأوضحت الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة هو “فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).