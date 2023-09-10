وقعت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والاستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال دعم مشاريع المطورين العقاريين في القطاع السياحي.



جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، حيث وقع الاتفاقية عن الصندوق معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، فيما وقع عن “وافي” وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.



وبموجب الاتفاقية، سيحدد صندوق التنمية السياحي عدداً من المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة، والتي تقع ضمن نطاق القطاع السياحي لتقييمها والتأكد من وملاءمتها لأغراض وأهداف استراتيجية الصندوق، بالإضافة إلى إعداد متطلبات التمويل وتحديد نوعيته لكل مشروع، ومن ثم توقيع العقود وإيداع مبالغ التمويل في حسابات الضمان المخصصة للمشاريع.



ومن جانبه، يزود “وافي” صندوق التنمية السياحي بقائمة المطورين العقاريين الراغبين في الحصول على تمويل المشاريع، ومتابعة المشاريع من خلال الإشراف الهندسي الكامل ومتابعة التدفقات المالية في حساب الضمان، كما تتولى اللجنة الإشراف على سير المشاريع في مختلف المراحل.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي شهدها اليوم الأول لمعرض سيتي سكيب العالمي، لتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في تنمية القطاع العقاري بالمملكة.



يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعد المعرض العقاري الأكبر في العالم، والذي تستضيف الرياض برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحت شعار “لبناء مسكن المستقبل” لاستعراض أبرز وأحدث المشاريع العقارية والتقنيات الحديثة، وإتاحة الفرصة لكافة الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ومناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة

