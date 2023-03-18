رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اتفاقية تعاون بين شركة خاصة متخصصة بالثروة الحيوانية وعدد من مربي الأغنام، بهدف دعم سلاسل الإنتاج في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أحمد بن صالح العيادة شهد في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض توقيع اتفاقية تعاون بين إحدى الشركات المتخصصة في إنشاء المسالخ ومشاريع الثروة الحيوانية والأعلاف، دون أن تذكر الوكالة اسمها، وعدد من مربي الأغنام، بهدف دعم سلاسل الإنتاج، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير الإنتاج بقطاع المواشي؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة، بدءًا من إنتاج الأغنام حتى المنتجات النهائية بقطاع اللحوم الحمراء؛ لتوفير منتجات من اللحوم الفاخرة ذات قيمة أعلى، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة الإنتاج لدى المربين وربطها بأنظمة التتبع للمنتجات النهائية للمستهلكين، وتمكين المربين من التعرف على بيانات المواشي داخل المسالخ، ومصانع اللحوم للمساهمة في تطوير منتجاتهم.

وتعمل الاتفاقية على تنظيم إنتاج المربين والمساهمة في عملية نقله بجودة وكفاءة إلى المستهلكين وفق أعلى التقنيات الحديثة والمتبعة بالأسواق والمسالخ ومصانع اللحوم؛ للإسهام في تحسين الإنتاج والسلالات المحلية ذات الكفاءة الإنتاجية العالية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق الاستفادة من دعم المربين الخاضعين تحت إشرافها، وتنظيم إنتاجهم مع شركات القطاع الخاص والمختصين في سلسلة إنتاج وتصنيع اللحوم الحمراء؛ لتحقيق معايير الصحة والإنتاج، ودعم استدامة الأمن الغذائي بالقطاع وفق رؤية المملكة 2030.