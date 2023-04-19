دعم سكني للسعوديات العازبات والمطلقات والمعاقين

كشفت مسودة التعديل على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الذي اقترحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عن دعم شريحة هامة من النساء اللواتي بلغن 25 سنة ولم يتزوجن والمطلقات اللاتي مضى على طلاقهن سنتان أو الأرامل بالإضافة إلى قسم من ذوي الإعاقة (رجالاً ونساء).

ويهدف التحديث المنشور في منصة “استطلاع” منذ الأسبوع الماضي “إلى قبول المعاق من الدرجة الشديدة سواء الذي لديه القدرة على العمل أو غير القادر على العمل في برامج الدعم السكني وتمكين هذه الشريحة من الحصول على المسكن الأول”.

وينشر أريبيان بزنس مسودة التعديلات المقترحة بحسب ما ورد في منصة “استطلاع“

مقدمة عن مشروع التعديل

بناء على طلب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 179124 بتاريخ 24/9/1443 بخصوص دراسة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الزواج القادرين على العمل بالتعاون مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أن اللائحة التنفيذية تسمح للمعاق إعاقة من الدرجة الشديدة غير القادر على العمل من الدخول في الدعم السكني وبناء عليه عقدت عدة اجتماعات تم التوافق على أن يتم قبول المعاق من الدرجة الشديدة سواء الذي لديه القدرة على العمل أو غير القادر على العمل، بهدف القبول هذه الشريحة في برامج الدعم السكني وتمكينهما من الحصول على المسكن الأول.

“المادة الثالثة

نص المادة

(د) يعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:

المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أياً كان سنهما ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.

ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين ولم يبلغ سنه 25 سنة.

ابن (أو بنت) مجهول الأبوين ولم يبلغ سنه 25 سنة.

من تجاوز عمره 25 سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.

التعديل المقترح

(د) يعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:

المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أياً كان سنهما ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.

ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين ولم يبلغ سنه 25 سنة.

ابن (أو بنت) مجهول الأبوين ولم يبلغ سنه 25 سنة.

من تجاوز عمره 25 سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة”.

وبدأ الاستطلاع يوم 12/4/2023، وينتهي موعد الاستطلاع يوم 10/5/2023 في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري لجهة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.