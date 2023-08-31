دعم سكني بـ 150 ألف ريال في السعودية

وقّع صندوق التنمية العقارية في السعودية ومصرف الراجحي اتفاقية تمويل باقات برنامج الدعم السكني المحدث، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث يتيح البرنامج للمستفيدين الحصول على دعم سكني فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال على منتجات الدعم السكني.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمّل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لتوفير المسكن الملائم, حيث وقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب مصرف الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وليد المقبل.

شراكة استراتيجية لتوفير دعم سكني

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية بهدف تنويع خيارات الدعم السكني بحلول ومزايا أكثر، تخدم مستفيدي “سكني” بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم ضمن حلول ومزايا متنوعة، مشيراً إلى أن البرنامج يتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال على منتجات الدعم السكني.

من جانبه أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، أن الاتفاقية تؤكد على الشراكة المتميزة مع الصندوق العقاري، وتدعم مستهدفات توفير الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”، في ظل ما يقدمه المصرف من خيارات متعددة تُسهم في تملك الأسر السعودية للمسكن الملائم.

يذكر أن باقات برنامج الدعم السكني المحدث توفر حلولًا ومزايا متنوعة للمستفيدين تشتمل على دعم مالي فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بجانب تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، بينما يوفر البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لمنتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي.