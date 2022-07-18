دعم الصادرات السعودية بزيادة استيراد الحاويات الفارغة بنسبة %331

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” زيادة أعداد الحاويات الواردة الفارغة بنسبة 331% التي تستوردها الخطوط الملاحية إلى المملكة؛ وذلك لدعم عمليات التصدير وتوفير الحاويات الفارغة لهم لتصل إلى 69,429 حاوية في المدة من بداية يناير حتى نهاية مايو لعام 2022م مقارنةً بـ 20,985 حاوية في المدة المماثلة من العام السابق، ما يُسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم وتيسير التجارة.

جاء ذلك على إثر المبادرة التي أطلقتها “موانئ” مع شركائها الإستراتيجيين من مستثمري محطات تشغيل الحاويات بنهاية العام الماضي 2021م بتخفيض أجور المناولة بنسبة 50% من التعرفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد، ما عمل على تقليل تكلفة استيراد الحاويات الفارغة وساعد في توفيرها من قبل الخطوط الملاحية، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة الداعمة للموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري جاذب ومستدام يعزز حركة التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتسعى “موانئ” إلى تطوير منظومة موانئ فعالة تدعم الصادرات الوطنية، وتعمل على تحفيز منظومة الاستيراد والتصدير من خلال تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج المُساندة والداعمة لمشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها بالشراكة مع جميع الشركاء الإستراتيجيين والجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية.