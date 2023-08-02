بأمر الملك.. دعم اقتصاد اليمن بـ”1.2 مليار دولار

بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدمت المملكة دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي.





واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، ومضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.





ويندرج ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي المملكة واليمن، في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.





وتحرص المملكة من خلال ذلك على دعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022.





وتمثل الودائع دعماً من المملكة لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني، حيث قدمت المملكة في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، مثل حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر؛ وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.





وأسهمت هذه الودائع في تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، كما ساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018، وحافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، كما أسهمت في انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر 2018.



وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 – 2019، ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018، و1.4% للعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.





