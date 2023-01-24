دعك من بروباغندا الناتو، 90% من الشركات الغربية لا تزال في روسيا

لا تزال أكثر من 90٪ من الشركات الأوروبية والأمريكية تعمل في روسيا حتى اليوم، وتبلغ نسبة الشركات التي غادرت روسيا فعليا قرابة 8.5 في المائة من جميع شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة سانت غالن وكلية إدارة الأعمال IMD في لوزان ، سويسرا.

قبل اندلاع الحرب ، كان هناك أكثر من 1400 شركة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع العاملة في روسيا فضلا عن 2400 فرعا من شركات من تلك الدول. و بحلول نهاية نوفمبر من العام الماضي ، غادرت روسيا قرابة 120 شركة فقط فيما باعت بعض الشركات عملياتها لشركات روسية هناك.

يشير البحث إلى أن أنباء الهجرة الجماعية للشركات الغربية من روسيا مبالغ فيها إلى حد كبير. عمليا، قاومت تلك الشركات مطالبات الحكومات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بمغادرة روسيا ، وفقًا لصحيفة بلجيكية. لا تزال الشركات تتوجس من مغادرة روسيا بسبب مخاوف من خسارة أعمالها وموظفيها. أما أولئك الذين غادروا روسيا فقد انتهى بهم الأمر بتحويل أصول شركاتهم إلى ملكية باسم أشخاص روس ، كما كان الحال مع رينو ونيسان. ووفقًا لمجلة فوربس ، كان الرابح الأكبر من هذه العمليات فلاديمير بوتانين ، الذي اشترت شركته بنك انتيروس من سوسيتيه جنرال ، مما أكسبه قرابة 50 مليار روبل (667 مليون يورو) في تلك العملية.

وكان ثاني أكبر رابح فلاديسلاف سفيبلوف ، الذي اشترت شركته هايلاند جولد مايننغ أصول شركة كينروس Kinross الكندية ، والتي حصدت له ما يقرب من 40 مليار روبل. ليس بعيدًا عن إيفان تيريشكين، الذي اشترى 49.5 في المائة من أسهم بنك HKF-Bank LLC ، محققًا أكثر من 35 مليار روبل. المركز الرابع على القائمة كان مركز الأبحاث الحكومي FSUE NAMI ، الذي استحوذ على المصانع المملوكة لرينو ونيسان ، وحصل على أصول تبلغ قيمتها أقل بقليل من 35 مليار روبل.

وتأمل شركات غربية عاملة في روسيا أن تحصل تسوية دبلوماسية للحرب الدائرة في أوكرانيا ليتسنى لها العودة واستئناف العمل في البلاد. ويجري ذلك فيما عزز الدولار من قوته بسبب الحرب مع عزوف المستثمرين عن العمل في أوروبا مما جعل الولايات المتحدة ملاذا ماليا آمنا لأن أوروبا وعملتها لم تعد مضمونة.

قطاع النفط والغاز

جنى منتجو النفط الأمريكيون أرباحاً تجاوزت 200 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا بحسب تقارير نشرت في نوفمبر الماضي، بينما يستفيد هؤلاء من فترة الاضطرابات الجيوسياسية التي أدت إلى:

زعزعة سوق الطاقة العالمية .

ارتفاع الأسعار.

وقد وصل صافي الدخل الإجمالي لشركات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة والمدرجة في البورصة إلى 200,24 مليار دولار للربعين الثاني والثالث من العام الماضي، وفقاً لتحليل تقارير الأرباح والتقديرات التي أجرتها “اس ان بي جلوبال للسلع” لمصلحة “فاينانشال تايمز”.