دعك من الإنكليز، تناول بسكويت مملح مع الشاي والقهوة يخفف فعلا طعم المرارة

ما يبدو أنها مجرد زوبعة في فنجان بين بريطانيا والولايات المتحدة حول الشاي، اصبحت لدى بعض البريطانيين عاصفة دبلوماسية جديدة تعمدت السفارة الأمريكية استفزاز الإنكليز فيها بطريقة دبلوماسية مبطنة، وسببها تأكيد حقيقة علمية بأن تناول مكسرات أو بسكويت مملح يخفف طعم المرارة في الشاي وكذلك الحال مع القهوة، لكن عالمة أمريكية تعمدت اقتراح إضافة الملح ذاته قائلة إن كوب الشاي المثالي يمكن تحضيره بإضافة قليل من الملح لتخفيف طعم المرارة.

وما يحدث هو تكرار نشر حقيقة علمية معروفة وهي أن الملح يضعف حاسة التذوق وخاصة المذاق المُرّ، وتؤكد ميشيل فرانكل، التي ألفت كتابًا عن العلوم الجزيئية، أن قليلا من الملح يساعد في تقليل مرارة الشاي (وكذلك طعم فنجان جيد من القهوة).

وفرانكل، أستاذة الكيمياء في كلية برين ماور، ذكرت ذلك في كتاب لها نشرته الجمعية الملكية للكيمياء يوم الأربعاء. لكن وراء الأكمة ما وراءها بين الإنكليز والأمريكيين والشاي.

فالشاي دخل منذ وقت طويل إلى صميم الثقافة الإنجليزيةمن خلال سيدة برتغالية عام 1662 حين تزوج الملك تشارلز الثاني من الأميرة كاثرين أوف براغانزا، ابنة جون الرابع ملك البرتغال، والتي بدأت تتناول الشاي يوميا لتسارع النسوة هناك في تقليدها.

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Steeped: The Chemistry of Tea

Discover the science behind one of the world's favourite beverages with this fun and fascinating book written by @MichelleFrancl https://t.co/GrUFQWZIzV pic.twitter.com/K9sW9l8Pw4 — Royal Society of Chemistry Books (@RoySocChemBooks) January 24, 2024

هذا الاقتراح أدى إلى رد فعل ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي من البريطانيين، الذين يعتبرون أنهم يتقنون تحضير الشاي أكثر من أي شعب آخر.

تدخلت سفارة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة لتنأى بنفسها عن الفكرة بلهجة ساخرة في تدوينة على إكس سريع الانتشار: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي لأن مثل هذا الاقتراح الفظيع يهدد أساس علاقتنا الخاصة”.

An important statement on the latest tea controversy. ???? pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

“نريد أن نؤكد لشعب المملكة المتحدة الطيب أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة. وأضافت: “لن يكون الأمر كذلك أبدًا”.

دور الشاي في انفصال المستعمرات

وكان للشاي دور كبير في استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا قبل 250 عاما حين قامت “الثورة الأمريكية” ضد بريطانيا بسبب ضرائب الشاي، ولذلك يثير ذكر الشاي بين البريطانيين والأمريكان تاريخا دمويا لتمرد الأمريكيين ضد الاحتلال البريطاني. واندلع التمرد بسبب الضرائب البريطانية على كبار تجار المستعمرات الأمريكية الذين قاموا عام 1773 بالتحريض لإغراق شحنات الشاي في سفن بريطانية تابعة لشركة الهند الشرقية في مياه مرفأ بوسطن. وعرفت تلك الحادثة بـ”حفل شاي بوسطن”. لتكون ضمن أحداث أصبحت شرارة حرب الاستقلال الأمريكية ضد الإنكليز.