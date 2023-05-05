سامر باطر by سامر باطر

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دعك من أكثر 10 وظائف تبحث عنها الشركات وإليك الوظائف ذات الرواتب المجزية لديك

سامر باطر by سامر باطر

يورد تقرير محرك البحث عن الوظائف لينسا Lensa، الذي تحرى عبر غوغل في كل بياناته الداخلية لمعرفة الوظائف الأكثر طلبًا حول العالم، وليس في بلدك تحديدا، مع تركيز بسيط على الرواتب، ورصد التقرير النسبة المئوية للزيادة في عمليات البحث عن الوظائف ومقارنة البيانات من العامين الماضيين، وظهر أن راتب الوظيفة الأكثر طلبًا هي “محلل مراقبة جودة البرامج” ، أي الموظف الذي يختبر البرنامج أو التطبيق للتحقق من خلوه من الأخطاء والعيوب، أما الوظيفة الثانية الأكثر طلبًا هي “مستشار الطاقة الشمسية”، الذي يزود العملاء بمعلومات عن المعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية وينصحهم بالمكونات اللازمة والجدوى الاقتصادية من تركيب أجهزة الطاقة الشمسية بأفضل تشكيل.

ولا يتعدى راتب محلل جودة البرامج 72000 دولار سنويًا، أي 6000 دولار شهريا قد تبدو مغرية، كذلك حال مستشارو الطاقة الشمسية على متوسط ​​راتب يبلغ حوالي 50000 دولار سنويًا، لكن هذه الأرقام والوظائف هي من سوق العمل الأمريكي بصورة رئيسية، والأهم أمامك هو معرفة حالة سوق العمل في بلدك وفهمها، وغالبا ما تكون الوظائف الأكثر طلبا أو ذات الرواتب المجزية في تخصصات نادرة تستدعي منك اكتساب مهارات جديدة في متناولك عن طريق الإنترنت مثل خان أكاديمي أو غيرها من المنصات التدريبية، وغالبا ما تكون الصعوبة والتعقيدات في تلك المهارات بسيطة فعليا لكنها قد تثبط همتك، فلا تدع ذلك يعيق مسيرتك المهنية وعليك بالإقدام عليها.

ومثلا، في مجال الطاقة الشمسية، قد تكون وظيفة مهندس التكييف صاحب الخبرة بالطاقة الشمسية ودمجها في الأنظمة الحالية الموجودة للتكييف أكثر طلبا مما هو الحال في دول ذات طقس بارد، أي ان متطلبات السوق المحلية تختلف كثيرا عن سوق العمل الأمريكي والأوروبي رغم كل التقارير والأخبار التي تركز على مصالح بعض الشركات والدول.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...