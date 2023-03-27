دعاء أمير سعودي: يا رب ارزقني الزوجة الصالحة و200 مليون ريال

أكد أمير سعودي أن دعائه الشهير في بداية حياته العملية كان “يا رب ارزقني الزوجة الصالحة و200 مليون ريال” (53 مليون دولار).

وعبر برنامج “ذات” الذي تبثه قناة “السعودية” الرسمية، قال الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود إنه بدأ حياته مشجعاً ثم عضو شرف لنادي الهلال السعودي.

وقال رجل الأعمال الأمير عبدالله بن مساعد “هناك قصة أتذكرها، كنت أحمل دفتر باللون الأسود يلازمني دائماً أكتب فيه كل أفكاري ومخططاتي ومشاريعي، ومذكراتي اليومية وجميع تعليقاتي، وعندما أضعت شعرت بالقلق خصوصاً من المشاريع التي كانت مسجلة على الدفتر ومنها إنشاء مصنع الورق”.

وأضاف “الآن ولله الحمد تحققت كثير من أحلامي في الزواج والأعمال التجارية، وأنا أثق كثيراً في حدسي وتفكيري، ومن أهم المشاريع التي علمت عليها مشروع إعادة تدوير الورق وهو المشروع الأول في المملكة، واستخدمت هذه الفكرة مع كتب المدارس، وحتى المصاحف القديمة”، مشيراً إلى خلافه مع دكتور دنماركي “أثق به وتعلمت منه الكثير خلال مشروع في الورق، حتى حدث خلاف بيننا، وقررت الاعتماد على نفسي ومراجعة أعمالي وكسب الخبرة والثقة في النفس، حتى تكونت معي شخصية رجل الأعمال”.

وأوضح “ولدت في مدينة الرياض في عام 1384، وبعد أقل من عام انتقلنا إلى بيروت، ولم تكن النية المكوث في بيروت سنين طويلة، ولكن مكثنا أكثر من 10 سنوات، ولم نرجع إلا بعد الحرب الاهلية في بيروت، لذلك كل ذكريات الطفولة كانت في بيروت، وأذكر فيها بعض المطاعم وبعض الأسواق وأماكن اللعب والترفيه، حيث كانت مدينة بيروت في ذلك الوقت جميلة تضاهي المدن الأوربية، وتمتاز في قربها من مدينة الرياض”، مشيراً إلى أن والده كان يجيد اللغة العربية بفصاحة ويجيد اللغة الإنجليزية، ولكنه فقد بصرة في عملية جراحية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال إنه أراد الدراسة في مدارس المقاصد الإسلامية في بيروت، ولايزال يتذكر المدرسة وأصدقائه وزملائه في تلك المرحلة، وكان يحب قراءة القران بسرعة في ذلك الوقت، وهذه القصص كان لها الأثر الأكبر في تكوين مرحلته التعليمية والتفكيرية.

وتابع أن شقيقه الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود يشاركه صفات عديدة مع بعض الاختلافات البسيطة، ولديهما نفس الاهتمامات، كحب التعليقات النقدية، واللغة العربية، والقراءة، والشعر، وفخور بالنجاح الذي حققه شقيقه مؤخراً في العمل المسرحي الذي قام به.

وأضاف “بعد العودة من بيروت والانتقال من مدارس المقاصد الإسلامية، انتقلنا الى الدراسة في المرحلة الثانوية وتخرجت بنسبة 93 بالمئة، وفي هذا الوقت عدد من دفعتي كانوا يحزمون الأمتعة للسفر خارج المملكة للدراسة، ولكن والدي رفض ذلك، والتحقت بجامعة الملك سعود ودرست في كلية الهندسة، وكانت من أصعب المناهج والمراحل الدراسية، وتخرجت مع مرتبة الشرف، وأذكر أنه في حفل الخريجين أُسند لي إلقاء كلمة وقصيدة شعرية نالت استحسان الكثير من الحضور ومنهم الأمير سطام بن عبدالعزيز”.

#من_الشاشة | الأمير عبدالله بن مساعد خلال لقائه في برنامج "ذات" مع سامي الجابر، يوضح كيف استطاع أن يقنع هيئة كبار العلماء بإعادة تدوير الورق بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. #رمضان_على_السعوديه

pic.twitter.com/8X8TomuXFb — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) March 27, 2023

من هو الأمير عبد الله بن مساعد؟

يحمل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية 1993 من جامعة الملك سعود بالرياض، أعرق جامعة سعودية، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1987 من الجامعة ذاتها.

وهو مؤسس الشركة السعودية لصناعة الورق، وهو شريك رئيسي في نادي شيفيلد يونايتد الإنكليزي وهو عضو في هيئة البيعة السعودية.

شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة حالياً) بمرتبة وزير بين العامين 2014 و2017 ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بين العامين 1991 و2014 ورئيس نادي الهلال السعودي بين العامين 2002 و2004 وعمل معيداً في جامعة الملك سعودي بين 1987 و1989.

وتولى رئاسة فريق عمل التخطيط وتنمية الموارد البشرية ورئاسة فريق عمل دراسة التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي وألف كتاباً بعنوان (ألف ميل في خطوة واحدة) عام 2001.