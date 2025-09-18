دريم تبهر منافسيها بأنظمة روبوت منزلي وأخرى تصعد الدرج وتغوص لتنظيف المسابح

ضجت قاعات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية إيفا برلين IFA 2025 الذي اختتم الاسبوع الماضي، بصعود صاروخي لشركة دريم Dreame، الشركة التي تُعيد تعريف أتمتة المنازل بسرعة من خلال سلاحها السري – هندسة الطيران والفضاء والصواريخ. تُثبت دريم، التي أسسها مهندس الطيران السابق يو هاو، كيف تُحدث مبادئ الأداء العالي، التي كانت حكرًا في السابق على الصواريخ والمحركات النفاثة، ثورةً في عالم الروبوتات المنزلية والمكنسة الكهربائية البسيطة، وتتطور إلى مساعدين منزليين آليين متطورين. هذا التحول الجذري، الذي سُلط الضوء عليه مؤخرًا في المعرض الذي أبرز ابتكارات دريم، يضع الشركة في موقع منافس قوي لشركات عملاقة مثل دايسون. انطلقت عمليات تطوير منتجات دريم من سعيها الدؤوب لتحسين كفاءة وقوة محركات الأجهزة المنزلية بالاستلهام من محركات الطائرات والصواريخ والتجهيزات الفضائية وعلوم ميكانيك السوائل، وجاءت محركات أجهزة دريم مستلهم من اختصاص مؤسس الشركة يو هاو في مجال الطيران.، بسرعات مذهلة تبلغ 200,000 دورة في الدقيقة. هذا يقزم محرك دايسون الأفضل، والذي يبلغ ذروته عند 125,000 دورة في الدقيقة. الأمر لا يتعلق فقط بالسرعة الخام؛ بل يتعلق بالهندسة المتطورة التي تستند إليها. يدمج دريم تقنيات طيران متقدمة مثل محامل الرفع المغناطيسي (Magnetic levitation (maglev)) للقضاء تقريبًا على الاحتكاك، وديناميكيات السوائل الحسابية (CFD) لتحسين تدفق الهواء بدقة للحصول على أقصى قدر من الشفط، ومواد مركبة خفيفة الوزن ومتينة تحاكي بناء الطائرات الحديثة. تترجم هذه البراعة في تكنولوجيا المحركات مباشرة إلى أداء فائق للمنتج. مكنسة دريم Z30 على سبيل المثال. تتفوق قوتها البالغة 310 واط من الشفط على قوة دايسون Gen 5 Detect البالغة 250 واط بنسبة كبيرة تبلغ 24٪. هذا ليس مجرد تحسن تدريجي؛ إنها قفزة نوعية في كفاءة التنظيف، مدفوعة بفهم أساسي لديناميكيات الموائع والكفاءة الميكانيكية، وهو فهمٌ مُتقنٌ في قطاع الطيران والفضاء.

Ready to meet the future of cleaning?

Introducing the Dreame Aqua10 Ultra Roller—designed to set new standards in smart floor care.



💧 AquaRoll™ Real-Time Fresh Water Mopping: Fresh water mopping, always clean.

🛡️ AutoSeal™ Roller Guard: Carpet stays dry & odor-free.

🌀… pic.twitter.com/i97RzV7Cmf — Dreame Global (@DreameGlobal) September 15, 2025

مكنسة تغوص لتنظيف المسبح وأخرى تصعد الدرج لتنظيفه بسلاسل أشبه بالدبابة، هي بعض ما عرضته الشركة التي تُسخّر تقنية محركاتها كمنصة موحدة لكنها تتنوع في الاستخدامات لمنظومة واسعة من منتجات أتمتة المنازل. وتُعدّ المكنسة الكهربائية الروبوتية إل 40 ألترا (L40 Ultra)، التي عُرضت في معرض إيفا برلين ، دليل على هذه الرؤية. تتميز L40 Ultra بذراع مرن لتنظيف أسفل الأثاث بدقة، وأرجل قابلة للسحب تُمكّنها من رفع نفسها فوق العوائق، وتُجسّد تصميمًا ذكيًا ووظائف تكيفية. وبالنظر إلى المستقبل، يَعِد الطراز X50 Ultra، الذي كُشف النقاب عنه في معرض إيفا برلين ، بإمكانيات تنقل متعددة المستويات وصعود السلالم، مما يُوسّع آفاق التنظيف المنزلي الذاتي. حتى مجالات مثل صيانة المسابح تشهد تحولًا جذريًا، حيث تُطبّق مكنسة المسبح Z1 نفس مبادئ المحركات المتقدمة على الروبوتات تحت الماء. منهجية دريم المُستندة لتكنولوجيا عالم الطيران تحرز آثارًا عميقة. ومن خلال البناء على كفاءتها الأساسية في المحركات عالية الأداء ودمج مبادئ الهندسة الدقيقة وتصميم الأنظمة المعقدة، لا تقتصر شركة دريم على تصنيع الأجهزة فحسب، بل تُبدع أيضًا أجهزة منزلية ذكية تُرافقها. تُمكّنها هذه الاستراتيجية من التوسع بسرعة في مختلف قطاعات أتمتة المنازل، من تنقية الهواء إلى العناية الشخصية، بالاستفادة من قاعدة تكنولوجية مشتركة.

تُؤكد رحلة يو هاو من مهندس طيران إلى مُبتكر أتمتة المنازل على حقيقة راسخة: غالبًا ما يزدهر الابتكار عندما تُطبّق الخبرة من مجال ما بجرأة على مجال آخر لتنتقل بنجاح إلى تطبيقات جديدة كلياً. تُثبت دريم أن البراعة الهندسية نفسها التي تُطلق الصواريخ والطائرات في الجو قادرة أيضًا على الارتقاء بالأجهزة المنزلية لترسم رؤية متطورة للمنازل الذكية والمؤتمتة بالكامل. مع دريم يبدو أن مستقبل الروبوتات المنزلية راسخٌ في الجو.