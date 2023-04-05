دربي إيطاليا ينتهي بتعادل و3 بطاقات حمراء

أنقذ البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر ميلان من خسارة أكيدة، بعد تسجيله هدف التعادل (1-1) في الثواني الأخيرة من “دربي إيطاليا” أمام مضيفه يوفنتوس ضمنم ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بكرة القدم.

وشهدت المباراة بعد هدف التعادل طرد لوكاكو نفسه لقيامه بحركات نابية لجماهير صاحب الارض، كما شهدت طرد الكولومبي خوان كوادرادو صاحب هدف السبق ليوفنتوس بعد دخوله بمشادة مع حارس إنتر سمير هاندانوفيتش الذي نادل بطاقة حمراء بدوره بعد اطلاق الحكم لصافرة النهاية.

ويلتقي الفريقان إيابا في 26 نيسان/أبريل الحالي على ملعب “جوسيبي مياتسا” في ميلانو.

وتقام الأربعاء مباراة الدور نصف النهائي الثانية والتي تجمع بين كريمونيزي مع فيورنتينا.