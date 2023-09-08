السعودية.. فرص للدراسة في برامج التمريض في الجامعات الكندية

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في كندا، عن إتاحة فرص الدراسة في برامج التمريض في الجامعات الكندية، حيث تواصلت الملحقية مع الجامعات الكندية التي يتوفر لديها برامج التمريض المشتمل على التدريب السريري (الإكلينيكي) في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للراغبين بالالتحاق بتلك البرامج.

وكشفت الملحقية عبر موقعها الإلكتروني، اعتماد 9 جامعات للمرحلتين (5 جامعات لمرحلة البكالوريوس، و4 جامعات لمرحلة الماجستير).

وأكدت أنه في ما يتعلق بالمتطلبات العامة للقبول في برنامج بكالوريوس التمريض، فيجب على المتقدم تحقيق الشروط العامة التالية للحصول على قبول في برامج بكالوريوس التمريض: الكشوف الدراسية للثانوية العامة وإتمام المقررات المطلوبة (الأحياء – الكيمياء – الرياضيات)، إتمام اختبار تقييم القدرات CASPer (إذا كان مطلوباً)، اختبارات اللغة المعيارية: الحصول على العلامة المطلوبة في اختبار اللغة المعياري (علامة 6.5 في اختبار الآيلتس بشكل عام).

ونوّهت إلى أن الجامعات الخمس المعتمدة لمرحلة البكالوريوس يتوفر فيها مسار مضغوط لدراسة درجة البكالوريوس في التمريض للطلبة الحاصلين مسبقاً على درجة بكالوريوس في تخصص آخر وفقاً لشروط القبول لدى الجامعة.

أما في ما يخص برامج ماجستير التمريض التي تتضمن تدريباً إكلينيكياً، فيشترط للمتقدم الدولي الذي يرغب بدراسة برنامج ماجستير تمريض يشتمل على تدريب إكلينيكي في الجامعات الكندية: أن يكون المتقدم حاصلاً أولاً على درجة بكالوريوس التمريض، وأن يكون أيضاً ممرضاً مسجلاً وفق أنظمة هذه المهنة في كندا.

متطلبات عامة للقبول في برنامج ماجستير التمريض الذي يتضمن تدريب إكلينيكي:

يجب على المتقدم تحقيق الشروط العامة التالية:

اتمام درجة بكالوريوس التمريض.

أن يكون المتقدم مؤهل ومهيئ في مجال البحث والإحصاء وذلك بدراسة هذه المواد في البكالوريوس.

أن يكون المتقدم مسجل لدى كلية التمريض (College of Nurses) في المقاطعة الكندية التي يرغب بالدراسة بها وأن يكون مؤهل لممارسة المهنة دون قيود حيث يمنح رخصة مؤقتة عند الوصول لممارسة التمريض في المستشفيات الكندية وبعدها الرخصة الدائمة.

أن يكون قد مارس المهنة لمدة سنتين كممرض مسجل خلال الخمس سنوات المنصرمة.

رسالة توصية أكاديمية.

رسالة توصة إكلينيكية.

شهادة التمريض وكشف الدرجات.

السيرة الذاتية.

الأهداف والغرض من الدراسة.

اختبارات اللغة المعيارية: الحصول على العلامة المطلوبة في اختبار اللغة المعياري (علامة 7 في اختبار الآيلتس بشكل عام).

وللاستفسار حول تلك البرامج بالإمكان التواصل مع الملحقية الثقافية بكندا على البريد الإلكتروني healthadmissions@ca.moe.gov.sa حيث سيقوم الفريق المختص بالرد على استفساراتكم.