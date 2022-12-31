دراسة حديثة: أجداد البشر جميعا من السودان وعلى مقربة من النيل

توصلت دراسة حديثة إلى أن جميع البشر تعود أصولهم المشتركة إلى أجداد عاشوا في شمال الخرطوم في السودان وبالقرب من نهر النيل بحسب صحيفة ساينس فيما يعد أكبر شجرة عائلة لأسلافنا من البشر.

شجرة الأجيال

تمكن باحثون في معهد البيانات الكبيرة في جامعة أكسفورد من:

إنشاء أكبر شجرة عائلية بشرية على الإطلاق

مع خريطة متكاملة من الجينات

أعادت أصول البشرية المعروفة الآن إلى السودان

وكشفت أن هؤلاء الأجداد عاشوا منذ أكثر من مليون سنة

(تقع تقديرات الباحثين للمنطقة التي انحدر منها أوائل البشر وأصل مئات الأجيال المتعاقبة على مسافة 402 كم شمال الخرطوم وإحداثياتها هي 19.4N, 33.7E)

التقديرات العلمية

ويُعد هذا الرقم أكبر بكثير من التقديرات العلمية لعُمر الإنسان على كوكب الأرض والتي رجحها الكثيرون بأنها تتراوح بين 250 و300 ألف سنة فقط.وأعلنت الدراسة أنه مع استخدام 8 قواعد بيانات مختلفة على مستوى العالم نجح الباحثون في إنشاء شجرة عائلة هائلة.

ويقول الدكتور أنتوني ويلدرز وونس ، المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة، إنه يعمل مع فريق لإعادة بناء جينومات أسلاف البشر ويستخدمونها لتشكيل شبكة واسعة ويضيف:”أقدم الأسلاف الذين حددناهم يعودون بالزمن إلى موقع جغرافي في السودان الحديث. وقد عاش هؤلاء الأسلاف منذ أكثر من مليون عام – وهو أقدم بكثير من التقديرات الحالية لعمر الإنسان العاقل – منذ 250.000 إلى 300.000 عام ، “.

“تمكن الباحثون من إنشاء شبكة تضم ما يقرب من 27 مليون من أسلاف الشعوب” واستخدموا عينات “ليست فقط من البشر المعاصرين ، ولكن أيضًا من الأشخاص القدامى الذين عاشوا في جميع أنحاء العالم منذ ما بين آلاف ومئات الآلاف من السنين. “

استخدم الباحثون أيضًا “خوارزميات متطورة” للنظر في أنماط التباين الجيني في البيانات و “التنبؤ” بالمناطق التي تم العثور على أسلاف مشتركة في “شجرة العائلة”.