دراسة جديدة.. اكتشاف بروتين يصلح عضلة القلب

اكتشف الباحثون بروتينًا يُصلح عضلة القلب، من خلال إعادة بناءها، كما يساهم في إنتاج الخلايا العصبية.

وحسب موقع “thebrightersid” فإن البروتين الذي تم اكتشافه يعمل على إعادة برمجة خلايا الأنسجة وتحويلها إلى خلايا عضلة القلب.

الدراسة التي أجريت بقيادة الدكتور لي قيان في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية، قدم خلالها العلماء تقدما كبيرا في مجال إعادة برمجة الخلايا وإعادة بناء العضلات.

ويمكن أن يلعب هذا الاكتشاف دورًا كبيرًا في الأدوية المستقبلية لعلاج أمراض القلب.

عضلة القلب

واكتشف العلماء أسلوبًا أكثر تيسيرًا وكفاءة لإعادة برمجة خلايا الأنسجة “الفيبروبلاست”، لتصبح خلايا عضلة القلب.

وتنتج الفيبروبلاست الأنسجة الليفية الصلبة التي تسهم في فشل القلب بعد نوبة قلبية أو بسبب أمراض القلب.

ويُجرى التحقيق حاليًا في تحويل الفيبروبلاست إلى خلايا عضلة القلب كاستراتيجية محتملة مستقبلية لعلاج هذا المرض الشائع والمميت.

وبصورة مفاجئة، تبين أن مفتاح تقنية إنتاج خلايا القلب الجديدة هو بروتين يتحكم في نشاط الجين يُدعى Ascl1، والذي كان يُعرف بأنه بروتين مهم في تحويل الفيبروبلاست إلى خلايا عصبية.

وكان الباحثون يعتقدون سابقًا أن Ascl1 هو الجين الذي يحدد الخلايا العصبية.

وتشير النتائج إلى أن من الممكن التحكم في الجين ليتم استخدامه في تحويل الفيبروبلاست إلى خلايا عضلة القلب، وهذا يسهم في تطوير علاجات القلب المستقبلية.

ويمثل هذا الاكتشاف خطوة إيجابية نحو علاجات إعادة البرمجة الخلوية للأمراض الرئيسية.