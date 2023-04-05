دراسة جديدة: أدوية إطالة العمر وهم أم حقيقة علمية؟

تمسك أنصار العقاقير المضادة للشيخوخة بعقار الميتفورمين Metformin الذي يعالج مرض السكري على أمل أن يطيل من عمرهم، ولكن الدراسات تعطي نتائج متضاربة، كما ورد في تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

واعتقد بعض الأمريكيين المهووسين بالحفاظ على الصحة ذات مرة أنهم وجدوا إكسير الشباب في عقار داء السكري عمره عقود. الآن، تراود البعض أفكار أخرى.

الميتفورمين، الذي يخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، تم استخدامه كدواء لمرض السكري في أوروبا منذ الخمسينيات من القرن الماضي وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الأغذية والأدوية (FDA) في الولايات المتحدة في التسعينيات. كان الباحثون يحققون في استخدام محتمل آخر للدواء – لمحاربة الشيخوخة – منذ الثمانينيات على الأقل، بعد ملاحظتهم أن بعض الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين يبدو أنهم اختبروا فوائد صحية إضافية.

واكتسب الدواء قوة دفع باعتباره عقاراً محتملاً لاطالة العمر في بعض الأوساط بعد أن وجدت دراسة عام 2014 أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يتناولون الميتفورمين كعلاجهم الوحيد عاشوا لفترة أطول من أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري.

مدفوعاً بمجموعة مختارة من الأبحاث التي اقترحت أن الميتفورمين يمكن أن يطيل العمر، قام عدد متزايد من القراصنة البيولوجيين بتناول العقار على الرغم من عدم إصابتهم بمرض السكري.

وكعلاج للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، يعتبر الميتفورمين آمناً. يقول الأطباء إن الاستخدام خارج هذا الإطار لا يبدو أنه ينطوي على مخاطر كبيرة، على الرغم من أن بعض الأبحاث أشارت إلى أن العقار قد يكون مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون وقد يجعل من الصعب بناء كتلة العضلات من خلال التمرين.

ومع ذلك، فإن الأبحاث العلمية بشأن فعالية الدواء في إطالة العمر لدى الأشخاص الأصحاء تظهر نتائج متباينة، حتى ان بعض الدراسات الحديثة غير مشجعة، مما أعطى بعض المدافعين عن الدواء الفرصة للتمهل في الدفاع عن الميتفورمين.

وأثار براد ستانفيلد، Brad Stanfield، طبيب رعاية أولية في نيوزيلندا، وشخصية بارزة في مجتمع إطالة العمر الذي جمعت قناته على “يوتيوب” حول أبحاث الشيخوخة أكثر من 160 ألف متابع، ضجة عندما أعلن العام الماضي أنه توقف عن تناول الميتفورمين.

وفي السابق، كان قد روج لفوائده المحتملة لأتباعه وتناول الدواء بنفسه منذ عام 2019. ويقول إنه غير رأيه بعد مراجعة دراسات جديدة، بما في ذلك تجربة عشوائية مدتها 21 عاماً وجدت أن الميتفورمين لا يقلل من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية أو معدلات الوفيات لدى البالغين غير المصابين بمرض السكر ولكنهم معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يقول الدكتور ستانفيلد: “كان هناك دائماً أشخاص يتحدثون عن أنهم وجدوا إكسير الشباب، الأمر مغر، ويريدون تصديقه”.

ووجدت دراسة نُشرت العام الماضي حاولت تكرار دراسة 2014 التي تربط الميتفورمين بعمر أطول، أن العقار لم يكن مرتبطاً بعمر مساوٍ أو أفضل من عمر عامة السكان. وأظهرت دراسات أخرى أجريت على مرضى السكري وعلى الحيوانات نتائج متضاربة حول قدرة الميتفورمين على زيادة طول العمر وتأخير الأمراض المرتبطة بالعمر.

ويقول د. جيمس دي ميللر، أستاذ الاقتصاد في نورثهامبتون، ماساتشوستس، إنه بدأ في تناول الدواء منذ حوالي 10 سنوات بعد أن قرأ عن دراسة 2014 التي تربط الميتفورمين بحياة أطول.

لكنه خفض جرعته اليومية إلى النصف بعد مشاهدة مقاطع فيديو للدكتور ستانفيلد حول سبب تغييره رأيه بشأن الميتفورمين.

ويقول الدكتور ميللر، 56 عاماً، “إنه أمر مزعج للغاية أنني لا أعرف تماماً ماذا أفعل، لا أعرف ما هو الأفضل”.

ولا يزال الميتفورمين يثير الكثير من الاهتمام لدى الأشخاص المهتمين بإطالة العمر. يعمل العديد من الأشخاص في هذا المجتمع في مجالات التكنولوجيا والهندسة والأوساط الأكاديمية، ويركزون بشكل طبيعي على البيانات. إنهم يستمتعون بتجربة الاتجاهات الصحية، من الاستحمام البارد اليومي إلى الصيام المتقطع، من خلال تحليل الأبحاث قبل أن تصل إلى الاتجاه السائد. يساعدون بعضهم البعض في إجراءات العافية ويناقشون الدراسات الجديدة.