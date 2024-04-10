خدعت دراسة جديدة عن الغضب المشاركين فيها لسبر أغوار سبل التخلص من مشاعر الغضب، وتزعم خلاصة الدراسة أن كتابة رد فعلك تجاه حدث سلبي على قطعة من الورق ثم التخلص منها قد يساعد في تقليل الغضب، واعتمدت الدراسة على إثارة غضب المشاركين لكشف أفضل طريقة للتخلص من مشاعرهم الساخطة.

ووجد الباحثون في جامعة ناغويا في اليابان أن تمزيق الورق قد يساعد أيضًا في تقليل مشاعر الإحباط، مما قد يساعد في أماكن العمل حيث يمكن أن يكون للتعبير عن الغضب بطرق مثيرة عواقب سلبية. نشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة نيتشر العلمية.

وقال الباحث نوبويوكي كاواي الذي أشرف على الدراسة في بيان: “كنا نتوقع أن طريقتنا ستكبح الغضب إلى حد ما”. “ومع ذلك، فقد اندهشنا من أن الغضب قد تلاشى بالكامل.”وقد تسلط هذه النتائج الضوء على التقليد الثقافي الياباني حيث يقوم الناس بتحطيم أقراص صغيرة تمثل الأشياء التي تثير غضبهم. أفاد الأشخاص الذين شاركوا في هاكيداشيسارا، وهو مهرجان يقام سنويا في ضريح هيوشي بالقرب من ناغويا أنهم يشعرون بالارتياح. بالنسبة للدراسة، طلب طلاب الدكتوراه نوبويوكي كاواي ويوتا كانايا من المشاركين كتابة آراء مختصرة حول المشكلات الاجتماعية المهمة. على سبيل المثال، ما إذا كان ينبغي حظر التدخين في الأماكن العامة.

بعد ذلك، أخبر الباحثون المشاركين أن طالب دكتوراه في جامعة ناغويا سيقوم بتقييم كتاباتهم. إلا أن “طالب الدكتوراه” كان مزيفًا، وبغض النظر عما كتبه المشاركون في الدراسة، فقد حصلوا على درجات ضعيفة في الذكاء والاهتمام والود والمنطق والعقلانية.

تلقى كل مشارك نفس التعليقات المهينة: “لا أستطيع أن أصدق أن شخصًا متعلمًا يفكر بهذه الطريقة. أتمنى أن يتعلم هذا الشخص شيئًا ما أثناء وجوده في الجامعة”. بعدها طُلب من المشاركين كتابة أفكارهم حول التعليقات، مع التركيز على ما أثار مشاعرهم. وجرى تقسيمهم إلى مجموعتين، ثم طُلب من المجموعة الأولى إما رمي الورقة التي كتبوها في سلة المهملات أو الاحتفاظ بها في ملف على مكتبهم. وطُلب من المجموعة الثانية أن تقوم بإتلاف الوثيقة في آلة التقطيع أو وضعها في صندوق بلاستيكي.وطُلب من المشاركين تقييم غضبهم بعد الإهانة، وبعد التخلص من الورقة أو الاحتفاظ بها.

تحدث جميع المشاركين عن درجة عالية من الغضب بعد سماع تلك التعليقات المهينة. إلا أن مستويات الغضب لدى الأفراد الذين تخلصوا من أوراقهم في سلة المهملات أو قاموا بتمزيقها عادت إلى حالتها الأولية بعد التخلص من الورقة. وفي الوقت نفسه، فإن المشاركين الذين احتفظوا بنسخة مطبوعة من الإهانة لم يشهدوا سوى انخفاضًا طفيفًا في غضبهم الإجمالي.

وأوضح كاواي: “يمكن تطبيق هذه التقنية في الوقت الحالي من خلال تدوين مصدر الغضب كما لو كان يأخذ مذكرة ثم يرميها بعيدًا عندما يشعر المرء بالغضب في موقف عمل”.