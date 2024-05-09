دراسة تكشف مكاسب هائلة لمنع الهواتف الجوالة في المدارس والفتيات أكثر استفادة

وجدت دراسة نرويجية موسعة أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس أدى إلى تحسين التحصيل العلمي ورفع المستوى الأكاديمي، فضلا عن تقليل التنمر، وتقليص حاجة الطلاب إلى الاستشارة النفسية، كما استفادت الفتيات أكثر من غيرهن من هذه السياسات.

وكتبت سارة صوفي أبراهامسون، باحثة ما بعد الدكتوراه والمؤلفة الوحيدة للدراسة، في الملخص: “إن حظر الهواتف الذكية يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الرعاية الصحية للأعراض النفسية والأمراض بين الفتيات”. وانخفض التنمر والبلطجة بعد الحظر بين الجنسين.

رصدت الدراسة بيانات من العقود الأخيرة، مع التركيز بشكل أساسي على الفترة من 2010 إلى 2020، ولم يظهر في الدراسة أي أثر سلبي من تطبيق مثل هذه السياسة.

النتائج الرئيسية

لا توجد إجراءات وطنية بشأن استخدام الهواتف الذكية في النرويج، وعوضاً عن ذلك، تترك للمدارس حرية اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن السماح بالهواتف الذكية.

ولذلك، استخدمت أبراهامسون استطلاعًا لجمع البيانات من المدارس المتوسطة النرويجية حول استخدام الهواتف الذكية وما إذا كانت قد أدخلت أي لوائح خاصة بالهواتف الذكية ومتى.

ثم تمت مطابقة هذه البيانات مع بيانات المدرسة، بما في ذلك درجات الطلاب التي حددها المعلمون والامتحانات الخارجية، والمعدل التراكمي للطلاب، وزيارات الطلاب لعلماء النفس والممارسين العامين، وقياسات التنمر. وكانت النتائج الرئيسية الأربعة التي توصلت إليها أبراهامسون هي:

انخفاض عدد الاستشارات النفسية بنسبة 60 بالمئة لدى الطالبات.

انخفاض حالات التنمر لدى الفتيات والفتيان على حد سواء.

حققت الفتيات مكاسب في المعدل التراكمي واختبارات الرياضيات ذات العلامات الخارجية.

كانت الفتيات أكثر عرضة للالتحاق بمسار المدرسة الثانوية الأكاديمية.

ووجدت الكاتبة أنه كلما كانت سياسة الهواتف الذكية أكثر صرامة، كلما زاد التحسن بين الطالبات. وتمنع المدارس الأكثر صرامة الطلاب من إحضار الهواتف إلى المدرسة أو تطلب من الطلاب تسليم هواتفهم قبل بدء الفصل الدراسي.

وأظهرت الفتيات من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة أكبر قدر من التحسن. ومع ذلك، فإن حظر الهواتف الذكية لم يؤثر على الصحة العقلية للأولاد ومعدلهم التراكمي.

وفي الولايات المتحدة، وجدت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الوطني لأولياء الأمور في أمريكا عام 2024 أن 32% فقط من أولياء الأمور يدعمون المدارس التي تحظر على الطلاب استخدام هواتفهم، على الرغم من أن 43% أفادوا أن مدرسة أطفالهم لديها مثل هذه السياسة. وفقًا للمركز الوطني لإحصاءات التعليم، خلال العام الدراسي 2019-2020، حظرت أكثر من 76 بالمائة من المدارس الاستخدام غير الأكاديمي للهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية خلال ساعات الدراسة.

أدخلت العديد من المناطق التعليمية سياسات هاتفية أكثر صرامة وحظيت بدعم متزايد من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على حدٍ سواء.

أدخل بيل ويلسون، المشرف على منطقة برش التعليمية في كولورادو، والحاصل على درجة الدكتوراه في التعليم، تغييرًا على سياسة الهاتف المحمول في المنطقة في عام 2021.

على الرغم من أن المنطقة كانت لديها دائمًا سياسة تحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء ساعات الدراسة، إلا أنه لم تكن هناك عواقب لانتهاك هذه السياسة. لذلك، في عام 2021، تم تنفيذ سياسة: يجب على الطلاب غير المعفيين الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون الهواتف أن يطلبوا من والديهم الحضور إلى المدرسة لأخذ الهاتف.