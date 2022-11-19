دراسة: أكثر من 400 تدخل عسكري أمريكي منذ تأسيس الولايات المتحدة

شنت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 400 حرب وتدخل عسكري منذ تأسيسها عام 1776 عدا العمليات السرية، بحسب مجموعة بيانات شاملة ضمتها دراسة جديدة تعد الأولى في شموليتها النسبية. ونُفذت نصف هذه العمليات الحربية بين عامي 1950 و 2019، فيما حدث أكثر من 25٪ منها في فترة ما بعد الحرب الباردة أي الفترة الراهنة.

وتذرعت الدراسة التي نشرتها مؤخرا دورية Journal of Conflict Resolution الأمريكية، بصعوبة التعريفات التي دفعتهما لاستثناء حروب أمريكا ضد الشعوب الأصلية أي ما يعرف بالهنود الحمر في القارة الأمريكية.

مبررات الحروب والعمليات العسكرية الأمريكية وتوزعها

الحجج الاقتصادية كانت أبرز الأهداف المعلنة للتدخلات العسكرية الأميركية نهاية الحرب العالمية الأولى.

التدخل بذريعة الاهداف الإنسانية طغت على الحروب الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

بدأت الحروب والعمليات العسكرية في الأميركَتَيْن و منطقة آسيا والهادئ.

انتقل التدخل لاحقا إلى أوروبا والشرق الأوسط في مرحلة الحرب الباردة.

أصبحت القارة الأفريقية ضمن دائرة التركيز في فترة الأُحادية القطبية أي بعد انهيار المعسكر الشرقي.

تراجعت دوافع التدخلات العسكرية الأميركية لخدمة «المصالح الوطنية» منذ بداية التسعينيات.

ولا تشمل الدراسة العمليات السرية المعروفة أو التي لم يكشف عنها، ولا الانقلابات العسكرية مثل أول انقلاب عسكري في سوريا سنة 1949، وعمليات ما يعرف بالتدخل لمكافحة الارهاب أو “الإغاثة الانسانية”.