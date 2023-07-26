دراسة تحذر من عصر جليدي و عواقب كارثية مع تباطؤ تيار الخليج بسبب تغير المناخ

تحذر دراسة جديدة من جامعة أوروبية من احتمالات تتزايد ستؤدي إلى توقف تيار الخليج مما يعني غرق العالم في عصر جليدي جديد خلال سنوات قليلة.

تشير الدراسة الجديدة ، التي نُشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز ، إلى أن الانهيار الكامل أو الجزئي “من المرجح” أن يحدث بين عامي 2025 و 2095 ، واصفةً ضعفًا عامًا لتيار الخليج في الأطلسي عندما يقترب من نقطة التحول. قال البروفيسور بيتر ديتليفسن من جامعة كوبنهاغن والمؤلف الرئيسي للدراسة إنه “منزعج جدًا” من النتائج ولكن لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن متى سيحدث الانهيار ومدى سرعة حدوث عواقبه.

يساهم تيار الخليج – Gulf Stream في توازن حرارة كوكبنا. ويُعتبر هذا التيار في الأطلسي جزء من منظومة أكبر تُعرف بالحزام الناقل في المحيطات (AMOC). وأكدت دراسة جديدة تباطؤ تيار الخليج ما يُنذر بحدوث كوارث طبيعية مهولة تؤثر على حياة ومستقبل البشر

شكك علماء آخرون في دقة النتائج ، قائلين إن اعتماد الدراسة على استخدام بيانات درجة حرارة سطح البحر كمقياس غير مباشر للتغيرات في تيار المحيط الأطلسي على مدار السبعين عامًا الماضية لا تعد طريقة موثوقة لمحاكاة المستقبل بنموذج افتراضي.

قام علماء المحيطات بقياس الحزام الناقل في المحيطات بشكل مباشر فقط منذ عام 2004 ويقول الكثير منهم إنه من السابق لأوانه تحديد اتجاه طويل الأجل بيقين وثقة منه.

قال البروفيسور ديتليفسن إن الانهيار في الحزام الناقل في المحيطات لم يحدث منذ 12000 عام على الأقل ، وأن السجلات الوحيدة المتاحة لمعرفة ما حدث بعد ذلك هي في عينات لب الجليد مأخوذة من الأنهار الجليدية.

تشير هذه النتائج إلى أنه عندما انهار الحزام الناقل في المحيطات، تسبب في انخفاض متوسط درجة الحرارة حول شمال المحيط الأطلسي بما يصل إلى 15 درجة مئوية في غضون عقد من الزمن. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الغازات الدفيئة التي ينتجها الإنسان تضعف الحزام الناقل في المحيطات، قال البروفيسور ديتلفسن: “من غير المرجح أن نشهد تغييرات لم نشهدها منذ 12000 عام فقط عن طريق الصدفة. “نحن على يقين من أن الاضطراب الذي نقوم به مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو السبب الوحيد الأكثر أهمية.”

وصفت البروفيسور بيني هوليداي ، رئيس الفيزياء البحرية ودوران المحيطات في المركز الوطني لعلوم المحيطات في ساوثهامبتون ، انهيار الحزام الناقل في المحيطات بأنه “سيناريو عالي التأثير ومنخفض الاحتمالية” وأن عقودًا من الملاحظات ستكون ضرورية لتحديد نقطة التحول. وقالت: “بالنسبة للناس والحكومات ، سيؤدي هذا إلى تغيير جذري في قدرة كل دولة على توفير ما يكفي من الغذاء والمياه لسكانها. “العرض والطلب على الطاقة سيتغيران بسرعة مع الظروف المناخية الجديدة وستحتاج البنى التحتية إلى استثمارات ضخمة للتكيف والتكيف. سوف تتأثر أنماط الأمراض المنقولة بالنواقل والصحة بشدة. “في جميع أنحاء العالم ، لن تتمكن العديد من النظم البيئية البرية والبحرية من التأقلم والتكيف مع مثل هذه الظروف المناخية سريعة التغير ، وسيتأثر التنوع البيولوجي بشدة.” وقالت عن الدراسة: “إنهم يصفون احتمال انهيار الحزام الناقل في المحيطات في غضون سنوات قليلة بأنه” مقلق “والدليل على أنه شيء لا ينبغي أن نتجاهله، ومن الصعب الاختلاف مع ذلك.”