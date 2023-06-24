ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى قفزة بإصابات مرض السكري في العالم حسب دراسة نشرتها صحيفة ذا لانسيت الطبية التي أشارت إلى أن أعداد المصابين في العالم سيتضاعف من 529 مليون إلى مليار و300 مليون مريض مع معدلات زيادة انتشار مرض السكري المتوقعة الإجمالية بحلول عام 2050.

وحذرت الدراسة التي أجرتها جامعة واشنطن من الارتفاع “المقلق” الذي سيكون مدفوعا بانتشار البدانة خول العالم وهو التوجه الآخذ في التوسع حاليا.

جرى حساب تقديرات انتشار مرض السكري وعبئه في 204 دولة ومنطقة ، عبر الفئات العمرية للذكور والإناث على حدة ومجتمعة ؛ تضمنت هذه التقديرات سنوات الضياع من الحياة الصحية ، وقد تم قياسها في سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز والتي تُعرَّف على أنها مجموع سنوات العمر المفقودة وسنوات الحياة مع الإعاقة.

يمكن الوقاية من حالات مرض السكري إلى حد كبير ، وفي بعض الحالات ، يمكن عكسها إذا تم تحديدها وإدارتها في وقت مبكر من مسار المرض وفقا للدراسة. ومع ذلك ، تشير جميع الأدلة إلى أن انتشار مرض السكري آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدلات السمنة الناجمة عن عوامل متعددة. لا يزال منع مرض السكري من النوع 2 والسيطرة عليه يمثل تحديًا مستمرًا. من الضروري أن نفهم بشكل أفضل الفوارق في ملامح عوامل الخطر وعبء مرض السكري بين السكان ، لإبلاغ الاستراتيجيات للسيطرة بنجاح على عوامل خطر الإصابة بمرض السكري في سياق الدوافع المتعددة والمعقدة.