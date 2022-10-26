دراسة، معدل عمليات الاحتيال ارتفع 37% في الأشهر الـ12 الأخيرة

أصدرت ليكسيس نكسيس الفرنسية، وهي مزود عالمي للمعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية دراسة احصائية حول الاحتيال في الدفع الرقمي في الأسواق ذات النمو المرتفع فصلت فيها كيفية حصول الهجمات الاحتيالية وما تقوم به الشركات لمنعها والحلول والمقترحة للمستقبل من أجل التصدي لها بطريقة أفضل.

وكشفت الدراسة أن عمليات الاحتيال بكافة اشكالها زادت بمعدل 37% تقريبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مع انتشار عمليات الاحتيال في محافظ الدفع الرقمية ورمز المسح (QR Code) والعملات الرقمية خاصة في الأسواق ذات النمو المرتفع. وتوقع 80% من المشاركين في المسح أن تزيد مخاطر الاحتيال بشكل أكبر خلال الأشهر الـ 24 المقبلة.

واستندت الدراسة إلى مسح استقصائي شمل 326 من صناع القرار في الأسواق ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ في قطاعات مثل الخدمات المالية والإعلام والتجزئة والاتصالات.

وأظهرت أن العقبات الأكثر تعقيداً التي تشكل عائقاً لمنع الاحتيال عبر الإنترنت وتواجهها الشركات هي المخاوف على الخصوصية.

وأشارت الدراسة إلى أن فترة الاغلاق الناجمة عن انتشار وباء “كوفيد-19” ساهمت في الاعتماد على التجارة الرقمية في الأسواق الناشئة، واستخدام أساليب جديدة في التحويلات مثل محافظ الدفع الرقمية ورمز المسح (QR Code) والعملات الرقمية والتحويلات من طرف لاخر (P2P).

الانتقال إلى المدفوعات الرقمية سيف ذو حدين

واعتبرت الدراسة أن الانتقال السريع إلى المدفوعات الرقمية والتجارة الرقمية في البلدان الناشئة هي سيف ذو حدين. ففي حين أنها حسنت بشكل كبير تجارب الدفع والتسوق للعملاء وعززت الاقتصاد الرقمي في المنطقة ، إلا أنها تبرز دور العديد من الأنظمة والقنوات المعرضة للاحتيال. يعني التبني الرقمي السريع أيضًا أن قلة من الشركات والتجار والمؤسسات المالية مستعدون لمواجهة مجموعة متنوعة من هجمات وأساليب الاحتيال الجديدة والمعقدة ، مثل التصيد الاحتيالي والروبوتات وعمليات الاحتيال.

ونظرًا لازدياد حدة هجمات الاحتيال وتطورها، يمكن أن تعيق كل هذه التحديات نمو الأعمال الرقمية للشركة وتوسعها. لمواجهة مخاطر الاحتيال والأمان العالية، يجب على صانعي القرار في الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية ووسائل الإعلام التفكير في اعتماد حلول تحقق قوية لإدارة مخاطر الاحتيال باعتماد التوثيق الملائم مدعوما بتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمصادقات المستندة إلى القياسات الحيوية والسلوك.

وشملت الدراسة شركات الخدمات المالية (32%)، تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية (22%)، خدمات الاتصالات (29%)، ووسائل الإعلام و / أو الترفيه (17%).

وأظهرت نسب المستفتين في موضوع تركيز الشركات على تحسين تجارب العملاء أن 77% يتخذ أعلى درجات الأهمية للحؤول دون تعرضهم للاحتيال، في حين أن 16% منهم يعتمدون على معدلات متوسطة، و5% معدل متدني من الاهتمام و1% لا يضع الموضوع ضمن سلم أولوياته.

وبنسب متقاربة جداً أجاب 77% بأن تحسين المنتجات والخدمات هي من الأوليات الأهم لديهم، مقابل 16% لاهتمام متوسط، و4 لاهتمام متدن، و2% لعدم اهتمام.

كذلك جاءت نتائج الاستطلاع حول الوقاية من الاحتيال متشابهة مع سابقتيها، إذ عبر 76% عن منح هذا الأمر اقصى الاهتمام، مقابل 14% اهتمام متوسط، و7% اهتمام بسيط، و1% لا يولونه اي اهتمام.

الأغلبية كانوا ضحية للاحتيال عبر الانترنت

وقال 9 من كل 10 من المشاركين إنهم عانوا من زيادة الاحتيال عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وأشار 24% منهم إلى ارتفاع نسبة الاحتيال في هذه الفترة بشكل كبير، مقابل 32% قالوا أن الزيادة كانت متوسطة، و35% منهم زاد تعرضه للاحتيال بشطل طفيف، و6% لنفس درجة الاحتيال، وقال 3% إن نسبة الاحتيال انخفضت بالنسبة لهم.

وردا على سؤال حول ما إذا تم اكتشاف أي نوع من الاحتيال عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ12 السابقة ومقارنته مع الفترة نفسها من العام السابق، على ثلاثة محاور هي: الاحتيال، الحسابات المزيفة الاحتيالية وسرقة الهوية، جاءت النسب التالية:

الاحتيال:

47% أكثر من العام الماضي

33% يعادل العام الماضي

16% أقل من العام الماضي

الحسابات المزيفة الاحتيالية:

47% أكثر من العام الماضي

34% يعادل العام الماضي

16% أقل من العام الماضي

سرقة الهوية:

44% أكثر من العام الماضي

33% يعادل العام الماضي

20% أقل من العام الماضي

واحتل رمز المسح صدارة قائمة العمليات الاحتيالية بـ42.3 نقطة، تلاه المحافظ الرقمية 42.2، التسجيل بحسابات مزورة 41.6، وسرقة الهوية 41.5، وتزوير الهوية 40.9.

وفي سؤال عن أنواع التحديات التي تواجه المؤسسات لكشف الاحتيال عبر الإنترنت ومنعه جاءت النسب كالتالي:

الخصوصية 50%

التخوف من أن حلول منع الاحتيال قد تؤثر على تجربة المستخدم 46%

التعقيدات التكنولوجيا في تنفيذ الحلول 44%

وعن الأساليب المعتمدة لمكافحة الغش والاحتيال الإلكتروني والرقمي:

البصمة البيومترية ( التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع وغيرها) 56%

كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو كليهما 50%

التحقق من معلومات الجهاز 47%

كلمة المرور 43%

كشف التهديد 43%

المصادقة المتعددة 42%

وحددت الدراسة أهم خمس ميزات في حلول إدارة الاحتيال وجاءت كالتالي:

نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

نماذج مكافحة الاحتيال لبطاقات الدفع

ذكاء الجهاز

ذكاء الشبكة العالمية

نماذج مكافحة الاحتيال عبر الهاتف المحمول/الدفع عبر الإنترنت

ووفقاً للدراسة فإن الشركات المشاركة في الاحصاء تستخدم في معاملاتها المالية عبر الإنترنت طرق الدفع التالية:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (56%)

محافظ الدفع الرقمية (53%)

البطاقات البنكية (53%)

التحويلات البنكية (52%)

رمز المسح (QR Code) (49%)

التحديات والمزايا

وفي موضوع اهم التحديات التي واجهها الموظفين خلال الأشهر الـ12 المنصرمة، تنزعت الاجابات بين انتظار المصادقة على اجراء السحوبات واستعادة المبالغ المدفوعة والغش، والمشاكل التقنية وترقية الأنظمة.

وحول التغييرات التي من المتوقع حدوثها في السوق على مدى العامين المقبلين فيما يتعلق المدفوعات، اعتبر 69% أن وسائل الدفع الرقمية والالكترونية ستزيد، ورأى 54% أن الشركات التي تعتمد على مزيج من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم سيصبح لديها أشكال أخرى من الدفع الرقمي، 51% تطوير طرق الدفع عن طريق الهاتف المحمول، 47% ابنكار طريقة جديدة للدفع الرقمي، 40% تحويل المدفوعات لتصبح سلسلة مبنية على البيانات.

وقال 61% من المشاركين انهم يقومون حاليا بتثقيف الزبائن بشأن كيفية حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال.

وفي معرض ردهم على سؤال حول أهم المزايا التي يأملون تحقيقها عند النظر في حلول جديدة لمنع الاحتيال، رأى 52% أن الأهم تحقيق رضى العملاء، و50% تخفيض التكاليف الناجمة عن الاحتيالات جراء استخدام وسائل مكلفة و47% رفع عدد المعاملات.

وعن الأساليب التي يعتمدها المشاركون في تدريب الموظفين لكشف ومكافحة الاحتيال والغش كان تثقيفهم حول حجم المخاطر المتعلقة بأمن العملاء والخصوصية في المقدمة بـ51%.

وأجاب 91% بنعم على سؤال حول ما إذا كان لديهم ما يكفي من المعلومات لاتخاذ أفضل قرارات الاحتيال، مقابل 8% قالوا لا و1% غير متأكدين.

العمل عن بعد ساهم بارتفاع مخاطر الاحتيال

وعما إذا كانت الاضطرابات التجارية والاقتصادية الحالية قد تزيد من مخاطر الاحتيال خلال الأشهر الـ24 القادمة، أجاب 80% نعم، و16% لا و4% غير متأكدين.

وعن السبب الذي ساهم أكثر في زيادة مخاطر الاحتيال اعتبر 56% أنه العمل عن بعد.

واستنتجت الدراسة أن تحسين تجربة العملاء في القنوات الرقمية يمثل أولوية حاسمة لمعظم الشركات ولوحظ من خلال المسح أن مستوى الأمان سيرتفع فقط مع استمرار الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية.

ونصحت ليكسيس نكسيس المؤسسات والشركات التجارية بالتقرب من العملاء ومعرفة الطرق التي يفضلونها وتطينهم ليشعروا بالامان.

وأشارت إلى أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى المؤسسات نهج متعدد طبقات للمصادقة، سواء كان ذلك خطوة من خلال المصادقة البيومترية الحيوية او الرقمية.

وشددت على أهمية استخدام التكنولوجيا الرائدة في السوق لإبعاد الجهات الاحتيالية كاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغيرها.