تزعم آنا بالومار كروس الباحثة و المشرفة الرئيسية للدراسة في معهد برشلونة للصحة العالمية ، إن تناول وجبة الفطور بعد الساعة 9 صباحا، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يأكلون هذه الوجبة قبل الساعة 8 صباحا وذلك لدور التوقيت الناظم للساعة البيولوجية، والتحكم في الغلوكوز والدهون.





ونشر المعهد على تويتر تغريدة تقول إنه لا يجب الاقتصار على العناية بما نتناوله فقط بل بتوقيت الوجبة أيضا، وبعد متابعة أكثر من 100 ألف مشارك بالدراسة تبين أن تأخير الإفطار والعشاء يزيد خطر الإصابة بالسكري.

وجرت مراقبة وتسجيل توقيت الوجبات لدى المشاركين بالدراسة طوال 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، وتم احتساب السجلات الغذائية لأول عامين قبل تقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية .



963 حالة جديدة من مرض السكري من النوع الثاني ظهرت خلال الدراسة، ليتبين الخطر البارز للإصابة بالمرض بمعدل أعلى بشكل واضح لدى الفئة التي كان المشاركين فيها يتناولون وجبة الفطور بانتظام بعد الساعة 9 صباحا.



كروس أوجزت فحوى الدراسة المنشورة في “المجلة الدولية لعلم الأوبئة” بالقول: “تظهر نتائجنا أن تناول الوجبة الأولى قبل الساعة 8 صباحا، والوجبة الأخيرة قبل الساعة 7 مساء، قد يساعد في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني”.







⏰It's not just what we eat that matters but also when we eat it.



After following more than 100,000 participants in a French cohort, researchers found that late breakfast and late dinner increased the risk of type 2 #diabetes.@annapalomarc @KogevinasMhttps://t.co/mFxklfqDeC — ISGlobal (@ISGLOBALorg) July 18, 2023