دراسة، دقيقة واحدة من النشاط القوي تضيف سنوات من العمر

أثبتت دراسة جديدة بقيادة البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس من جامعة سيدني، الذي حلل بيانات واقعية حول النشاط البدني، أن دقيقة واحدة أو فترات قصيرة جدًا من النشاط البدني القوي، يُطلق عليه أحيانًا “VILPA” – النشاط البدني المتقطع القوي، ترتبط بانخفاض ملحوظ في مخاطر الوفاة المبكرة والأمراض الخطيرة، مقارنةً بعدم ممارسة أي نشاط على الإطلاق. ومن أمثلة هذه الأنشطة صعود السلالم بسرعة، أو المشي صعودًا، أو حمل حقائب تسوق ثقيلة. و ارتبطت دقيقة إلى ثلاث دقائق فقط من النشاط البدني القوي يوميًا، حتى عند تقسيمها إلى نوبات قصيرة لا تتجاوز 10-20 ثانية، بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30-40% مقارنةً بعدم ممارسة أي نشاط قوي. وظهر في الدراسة أن الدفعات القوية من النشاط المفاجئ توفر حماية أكبر، ولكن حتى أقل كمية لها فوائد صحية قابلة للقياس. ولكن لا تتخلى عن ممارسة التمارين في الصالة الرياضية فهذه النتائج لا تعني أن دقيقة واحدة من الجهد الشاق بديلاً سحرياً للتمارين الأسبوعية الموصى بها وهي قرابة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة / 75 دقيقة من التمارين الشديدة، بل هي تظهر أن الحد الأدنى أي القيام بشيء أفضل بكثير من لا شيء. – التحسينات الملحوظة هي ارتباطات، وليست دليلاً قاطعاً على السببية. ومع ذلك، فإن الاحتمالية البيولوجية قوية (النشاط الشاق يُجهد الجهازين القلبي الوعائي والجهاز التنفسي بطرق مفيدة). – يُلاحظ التأثير الأكبر لدى الأشخاص الذين يتجنبون التمارين المنظمة – فهذا يُظهر أنه لا يزال بإمكانهم تحسين صحتهم من خلال دمج دفعات قصيرة من الجهد في روتينهم اليومي. تعكس هذه الخلاصة نتائج أبحاث موثوقة نُشرت في مجلات علمية رائدة (مثل مجلة نيتشر ميديسن، 2022، ودراسات متابعة حتى 2024-2025). ولاتعني أن دقيقة واحدة تُغني عن كل التمارين الرياضية، بل إن كميات صغيرة جدًا من النشاط البدني المكثف يُمكن أن تُحسّن الصحة وطول العمر بشكل ملحوظ، خاصةً بالمقارنة مع الخمول التام.

