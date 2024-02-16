فريق التحرير by فريق التحرير

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دراسة، التمارين الرياضية تقدم ضعف فوائد الادوية لعلاج الاكتئاب

التمارين الرياضية أكثر فعالية في علاج الاكتئاب وتحقق تحسنا يعادل ضعف ما تقدمه الأدوية

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية تقدم ضعف فوائد الادوية لعلاج الاكتئاب وذلك بعد تحليل الخبراء لقرابة 14.170 شخصًا يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد من 218 تجربة منفصلة وصنفوا أشكالًا مختلفة من التمارين حسب مدى فعاليتها في علاج الحالة مقارنة بالعلاجات الحالية”، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

ووجد الباحثون أن المشي أو الركض مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كان أفضل وسيلة لتحسين الحالة المزاجية، حيث تحسن المزاج وخفت أعراض الاكتئاب بنسبة 63 في المائة، مقارنة بتناول أدوية (مثل مثبط استرداد السيروتونين الانتقائي SSRI) التي أدت إلى تحسن بنسبة 26 في المائة فقط (ناهيك عن جميع المخاطر والأضرار من التأثيرات الجانبية).

ووجدت الدراسة أن “فوائد التمارين الرياضية تميل إلى أن تكون متناسبة مع شدتها”، مما يعني أنه كلما زادت شدة التمرين كلما زادت الاستفادة منها لتحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب في وقت تتزايد فيها استخدام أدوية علاج الاكتئاب لمستويات قياسية للشباب في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وزاد عدد الوصفات الطبية لمضادات الاكتئاب لتتجاوز رقما قياسيا جديدا في إنجلترا العام الماضي، حيث تناول 8.6 مليون شخص هذه الأدوية، أي أكثر من 14 في المائة من إجمالي السكان.

«بينما كان المشي والركض فعالين لكل من الرجال والنساء، وجدت الدراسة أن تدريب القوة كان أكثر فعالية للنساء والشباب، واليوجا أكثر فعالية للرجال وكبار السن».

كما أدى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة المشاعر والإفراط في تبادل المشاعر، مما أدى إلى ظهور الاكتئاب والقلق. ويتزايد تناول المراهقين لمضادات الاكتئاب على الرغم من حقيقة أنه في كثير من الحالات، يكون الشعور بالإحباط والارتباك في بعض الأحيان جزءًا طبيعيًا من البلوغ. في معظم الحالات، يكون الاكتئاب ظرفيًا ومتجذرًا في اختيارات نمط الحياة السيئة للشخص وقراره بالانغماس في الشفقة على نفسه، وهو أمر يشجعه المجتمع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...