دبي، 77% من الطلاب يتلقون تعليماً جيداً أو متميزاً

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اليوم تقييمات الرقابة المدرسية في المدارس الخاصة بدبي للعام الدراسي الحالي، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم. وتشير النتائج إلى أن 77% من الطلبة في المدارس الخاصة يتلقون تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل، مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018- 2019.

ويوجد في دبي 216 مدرسة خاصة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً وتستقبل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة.

وخضعت 199 مدرسة خاصة في دبي لعمليات الرقابة العام الدراسي الحالي، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي في مختلف المناهج التعليمية، ما يسهم بدوره في التيسير على أولياء الأمور ويمنحهم الوقت الكافي من أجل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختيار مدارس أبنائهم استناداً إلى جودة التعليم.

وأظهرت نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الجاري، أن 20 مدرسة حققت تقييماً ضمن فئة «متميز»، و39 مدرسة خاصة ضمن فئة «جيد جيداً»، و84 مدرسة ضمن فئة «جيد»، و55 مدرسة في فئة مقبول، ومدرسة واحدة في فئة ضعيف، فيما لم يتم تصنيف أية مدرسة خاصة في دبي ضمن فئة «ضعيف جداً”.

وحققت 25 مدرسة تحسناً في الأداء، مقارنة بآخر دورة رقابية كاملة، واستفاد أكثر من 39 ألفاً، و795 طالباً وطالبة من تحسن أداء هذه المدارس.

وسوف يتلقى كل ولي أمر طالب في المدارس الخاصة في دبي، رسالة نصية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تتضمن تقرير الرقابة المدرسية المصمم خصيصاً لأجله مطلع الفصل الدراسي الثالث.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «نقدّر التزام المدارس الخاصة في دبي بجودة التعليم وتحسين أدائها بشكل مستمر، ما أتاح لمزيد من الطلبة إمكانية الوصول إلى تجربة تعليم وتعلم ذات جودة أفضل”.

وأشار إلى «أن التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي في أداء المدارس يقدم دليلاً على تفاني والتزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها، والأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل صحي ومزدهر”.

أوضحت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة: «إن العام الدراسي الجاري شهد تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس التي مضى على تشغيلها في دبي نحو عامين دراسيين، إضافة إلى عقد زيارات ميدانية للمدارس الجديدة وعددها 20 مدرسة، بهدف تقديم الدعم لهذه المدارس ومتابعة مدى تطبيق عناصر الخطة الأكاديمية الخاصة بها، لافتة إلى أن 76% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي يتلقون تعليماً في فئة جيد، أو أفضل العام الدراسي الجاري مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018- 2019».

وأشادت بالرهيف بتعاون القيادات المدرسية في دبي أثناء تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس في دورتها الحالية، والتي شهدت تنفيذ 19763 زيارة صفية بإجمالي 10805 ساعات عمل، إضافة إلى 3918 ساعة من الحوار والنقاش مع الطلبة وأولياء الأمور والقيادات المدرسية”.