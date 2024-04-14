دبي، نفق شارع الخليج سيختصر زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، ليختصر زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة عند استكماله.

يبلغ طول النفق 1650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية قدرها 12000 مركبة في الساعة في الاتجاهين بحسب ما أعلنته الهيئة.

ويشير البيان إلى تأكيد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، على أهمية المشروع بالقول”: يعد مشروع تنفيذ النفق، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حاليًا، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية أهمها جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030م.

وأضاف: يشمل المشروع الذي يعد جزءاً من المرحلة الرابعة، تنفيذ نفق شارع الخليج بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 1650 متراً، لتوفير حركة مرورية حرة وانسيابية للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس، كما يشمل تطوير تقاطع شارعي القاهرة – الوحيدة من دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الشمال، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من المشروع تخدم مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية.