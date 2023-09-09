دبي ورأس الخيمة وشرم الشيخ بين أفضل وجهات عطلات العائلات في العالم

حلت دبي ورأس الخيمة وشرم الشيخ ضمن قائمة صحيفة “الإندبندنت” البريطانية لأفضل 10 وجهات سياحية مُفضلة للعائلات التي تبحث عن جو دافئ خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك بسبب اعتدال درجات الحرارة وتوفر المنتجعات التي تتميز بمرافق حصرية وأنشطة تلائم جميع أفراد العائلة.

وذكرت الصحيفة أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة للعائلات التي تبحث عن شمس الشتاء، وذلك لسبب وجيه، فهي لا توفر فقط درجات حرارة معتدلة وسط أفق متلألئ، والذي يمكن الاستمتاع به من شاطئ الفندق الخاص، ولكن منتجعاتها تتميز بمرافق وأنشطة حصرية تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة.

وتشتهر رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وتجارب الترفيه والمغامرة والعروض الأصيلة. وتعد منتجعاتها وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية أو العطلة مع الأصدقاء أو ملاذاً رومانسياً، وتتمتع بموقع مذهل على امتداد الشاطئ البكر، وتوفر الأنشطة الجماعية اليومية في الهواء الطلق، مثل الكرة الطائرة واليوغا. هناك مجموعة من الحانات والمطاعم المتخصصة التي تتميز بمشويات طازجة ومحطات طهي حية وعروض بوفيه رائعة. وإذا كنت تبحث عن تجارب تعزز الأدرينالين، فجرب ممارسة أنشطة مثل التجديف بالكاياك والتزلج على الماء والتزلج على الماء.

وفي منتجعات شرم الشيخ ليس هناك أفضل من الغوص في المحيط للشعور بالبرودة في يوم حار. وتقدم مراكز الغوص مجموعة كاملة من دورات الغوص، بالإضافة إلى رحلات القوارب والغطس اليومية. استمتع بالشعاب المرجانية البكر ومواقع حطام السفن (مثل SS Thistlegorm)، وهي مناسبة لجميع مستويات الغواصين والسباحين.

أما باقي الوجهات السياحية العالمية المفضلة للعائلات في فصل الشتاء فهي : بحر الكاريبي، جزيرة سانت هيلانة، بالي، فوكيت، ريو دي جانيرو، كساريت (المكسيك).