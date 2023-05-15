دبي.. نمو سوق العقارات السكنية بنسبة 5.6% في الربع الأول من 2023

يواصل سوق العقارات السكنية في دبي اتجاها تصاعديا مثيرا للإعجاب، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وهذا يمثل الربع التاسع من النمو المتتالي مدفوعاً بالطلب الكبير على المنازل الثانية الفاخرة، ونمو المدينة بوصفها مركز رفاهية عالمي، وذلك وفقاً لـ”نايت فرانك” المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية العالمية المستقلة.

وأظهر تقرير لـ”نايت فرانك” أن أسعار الفيلات شهدت نموا بمتوسط 5.1% بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين، حيث وصلت إلى 1,450 درهم لكل قدم مربعة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.7% لتصل إلى حوالي 1,230 درهم لكل قدم مربعة خلال الربع الأول.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط: “على الرغم من المعدل القوي للزيادات، فإن الأسعار ما تزال أقل من الذروة في عام 2014 بفارق 15%. استمر تعافي الشقق ببطء وما تزال أقل من الذروة الأخيرة التي شهدتها السوق منذ 7 أعوام بفارق 18%. وفي المقابل، تساوت أسعار الفيلات مع أسعارها عند ذروتها في عام 2014 ويستمر الطلب عليها بشدة، خصوصا في الطبقات العليا في السوق، حيث ترتفع الأسعار الآن بنسبة 15% عن الربع الأول لعام 2022، مع حدوث نمو ملحوظ في الأحياء الممتازة”.

نمو كبير في المواقع ميسورة التكلفة

شهدت دبي هيلز إيستيت ومنطقة تلال الإمارات على سبيل المثال زيادة كبيرة في الأسعار حيث عزز طلب المشتري المحلي لمنازل أكبر معدل الطلب، خصوصًا في المجتمعات الداخلية ميسورة الحال. وزادت أسعار الشقق في دبي هيلز إيستيت بنسبة 23% في الـ 12 شهرا الأخيرة، ما يجعلها واحدة من أكبر محققي الربح في المدينة.

بروز نخلة جميرا كصاحبة أفضل أداء

ظلت نخلة جميرا الأعلى أداءً في سوق الفيلات في المدينة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 14% خلال الربع الأول وبمعدل نمو بلغ 53% في الـ 12 شهرًا الأخيرة. وتشير بيانات شركة نايت فرانك إلى أن أسعار الفيلات في نخلة جميرا الشهيرة ارتفعت بنسبة مذهلة تصل إلى 126% منذ بدء الجائحة.

وقال أندرو كومينغس الشريك ورئيس القطاع السكني الممتاز في شركة نايت فرانك: “أسهم الطلب المتزايد المستدام على المنازل الفاخرة من الطبقة الراقية دوليا في زيادة ملحوظة بنسبة 44% في متوسط أسعار الفيلات في أنحاء دبي منذ يناير 2020. وقد سمح هذا المستوى من النمو في أسعار الفيلات بأن تصل إلى آخر ذروة في السوق في عام 2014، ما يشير إلى بروز دبي كمركز رفاهية رائد عالميًا”.

ازدهار القطاع السكني للعلامات التجاري

ارتفعت مبيعات القطاع السكني للعلامات التجارية ارتفاعا كبيرا منذ بدء الجائحة، مدفوعة بالطلب من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة (UHNWI). حققت مشروعات التطوير مثل مساكن باكارات في وسط مدينة دبي أسعارا قياسية، ما يدل على زيادة رواج القطاع السكني للعلامات التجارية في المدينة.

نظرة على مستقبل سوق دبي لعام 2023

وفق تقرير “نايت فرانك”، فمن المتوقع لسوق دبي للقطاع السكني الممتاز أن يشهد أعلى معدل نمو لأي سوق قطاع سكني ممتاز عالميا، مع نمو مرتقب بنسبة 13.5% في عام 2023. يدعم هذا النمو التفاوت الواضح بين العرض والطلب والمناخ الاقتصادي الإيجابي. وأضاف كومينغس: “سوف تؤدي ظروف السوق الحالية، مصحوبة بعودة النمو الثابت المستدام إلى بث الثقة في مالكي المنازل والمستثمرين على حد سواء”.

وقال دوراني: “بعد مرور ثلاثة أعوام ونصف على بدء دورة السوق الحالية، يميل نمو الأسعار بشكل عام إلى الاعتدال مع بدء خروج زيادات الأسعار الهائلة المسجلة خلال الجائحة من المعادلة تدريجيًا. ومع ذلك، فخلاصة القول هو استمرار وجود تفاوت ملحوظ بين العرض والطلب على المنازل الفاخرة. هذا بالإضافة إلى بروز دبي على الساحة العالمية بوصفها المتصدرة لسوق المنازل الثانية يستمر في دفع الأسعار وهذا بالفعل هو سبب ارتفاع الأسعار في الـ 12 شهرًا الماضية بنسبة 13% متجاوزة النمو في عام 2022 الذي وصل إلى 10%”.