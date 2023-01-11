دبي، نخيل تريد استكمال تطوير جزيرة النخلة جبل علي

تواصلت شركة “نخيل” مع المقاولين لاستكمال أعمال الردم في جزيرة “النخلة جبل علي” في دبي، كما أوردت مجلة “مييد”.

وتبلغ مساحة “النخلة جبل علي” ثلاثة أضعاف مساحة جزيرة “النخلة جميرا”، ومن شأن تطويرها زيادة مساحة الواجهة البحرية المتاحة للتطوير في دبي بشكل كبير. وبناءً على تجربة تشييد “النخلة جميرا”، قد يستغرق تطوير “النحلة جبل علي” بالكامل حوالي 20 عاماً.

وأعلنت شركة “نخيل” عن طموحاتها في الواجهة البحرية. وقد حصلت الشركة في تشرين الثاني / نوفمبر 2022 على تمويل بقيمة 17 مليار درهم (4,6 مليار دولار) لتسريع تطوير مشاريعها الجديدة، بما في ذلك جزر دبي ومشاريع الواجهة البحرية الكبيرة الأخرى.

ومن المتوقع أن يشمل عقد الجرف المخطط 5-6 ملايين متر مكعب من المواد التي سيتم استخدامها لإكمال الجزيرة البحرية الاصطناعية التي تقع جنوب المنطقة الحرة لجبل علي.

واكتملت أعمال استصلاح “النخلة جبل علي” إلى حد كبير. وفي عام 2006، قال الرئيس التنفيذي لشركة “نخيل” في ذلك الوقت، سلطان أحمد بن سليم إنه تم الانتهاء من عمليات الاستصلاح الرئيسية في النخلة جبل علي بنسبة 95%، واكتمل بناء كاسر الأمواج الذي يحيط بالجزيرة بنسبة 98%.

وتم تعليق المشروع في عام 2009 قبل الانتهاء من أعمال الردم. ومن خلال صور الأقمار الصناعية، يمكن ملاحظة أن ثلاثة من السعف التي تشكل الجزيرة لم تكتمل.

وتم الانتهاء في الغالب من أعمال التجريف والاستصلاح الأولية للجزيرة البحرية قبل تعليق المشروع.

كما تم الانتهاء من بعض أعمال البنية التحتية في الجزيرة. وحصل الشركة الكورية الجنوبية “سامسونج للمقاولات” على عقد يقدر بـ 350 مليون دولار لبناء جسور في الجزيرة الاصطناعية في عام 2007. وتوقف العمل في المشروع في عام 2009. واستؤنف العمل في عام 2011 وأكملت “سامسونج للمقاولات” جسرين يقعان شمال الجزيرة.

موقع جزيرة النخلة جبل علي جنوب جزيرة النخلة جميرا