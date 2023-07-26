أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من برنامج “مُسرّع التكنولوجيا المالية” والذي يُنظم من قبل “إنوفيشن هب”.

ويعمل البرنامج، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، كمحفّز للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار بما يدعم مسيرة النمو والتوسع ويعزز جهودها في إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية.

وستركز النسخة الحالية من برنامج “مُسرّع التكنولوجيا المالية”، والمقرر عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل على الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي والأتمتة وحلول الدفع المبتكرة والتسويق الفردي وتجربة العملاء لتعزيز مستويات الثقافة المالية.

ونجحت الفعالية في استقطاب 20 شركة ناشئة هذا العام، والتي ستضمن مشاركتهم في البرنامج وتمكنهم من الاستفادة من فرصة الوصول والتواصل مع أبرز الشركات المالية الرائدة في المنطقة والعاملة ضمن قطاع الخدمات المصرفية والتأمين. كما يسعى البرنامج إلى تكثيف جهود الإرشاد وتعزيز أطر التعاون والتواصل مع المستثمرين مما يمكنهم من تحقيق المزيد من النمو وتحويل تطلعاتهم إلى واقع ملموس.

وتضمنت قائمة الشركاء لهذا العام عدداً من الشركاء الرائدين في مجال الخدمات المالية: مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة بريد الإمارات وبنك “إتش إس بي سي” HSBC وبنك موريشيوس المركزي وشركة فيزا ومجموعة زيورخ للتأمين، مؤكدين التزامهم بدعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار نحو تحقيق المزيد من التوسع لقيادة مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة.

محمد البلوشي

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي: “يسعدنا الإعلان عن انعقاد النسخة التاسعة من برنامج مُسرّع التكنولوجيا المالية بدعم من شركائنا الذين يمثلون نخبة من المؤسسات المالية ويدعمون جهود تعزيز النهج الابتكاري في المنطقة”.

وأضاف “لا يقتصر برنامج مُسرّع التكنولوجيا المالية على تعزيز الابتكار فحسب، بل يعمل على صياغة مستقبل القطاع المالي عبر تبني توجهات تحقق نتائج ملموسة بالتعاون مع مجتمع الشركات الناشئة المتواجدة في دبي. نحن ندرك التأثير الهائل للشركات الناشئة لإحداث نقلات نوعية ضمن المنظومة المالية والاقتصاد عموماً. اليوم نحن نتطلع للترحيب بأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات الناشئة في إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي وتمكينهم من تبني هذه التوجهات”.

ويضم “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي 686 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، حيث تتفاوت لتشمل طيفاً واسعاً من مستويات الأعمال والنشاط ابتداءً من الشركات الناشئة إلى شركات اليونيكورن العالمية. كما يبلغ إجمالي الشركات العاملة في القطاع المالي والابتكار 1,369 شركة ضمن مركز دبي المالي العالمي والممتد على مساحة قدرها 7 آلاف متر مربع، بما في ذلك مساحات مكتبية مشتركة ومكاتب وقاعات لإقامة الفعاليات ومتاجر التجزئة”.

ويتمتع برنامج “مُسرّع التكنولوجيا المالية” بسجل حافل في تمكين الشركات الناشئة ودعمهم لتحويل أفكارهم إلى منتجات جاهزة لاستهلاك السوق. حيث تمكن البرنامج على مدى السنوات الماضية من استقطاب أكثر من 3 ألاف طلب التحاق من قبل رواد الأعمال الطموحين من جميع أنحاء العالم، مما يدل على مستوى الاهتمام وروح الإبداع الكامنة لدى الشركات الناشئة نحو تعزيز الابتكار. ومنذ انطلاق البرنامج تم تخريج أكثر من 150 شركة عاملة في مختلف مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، ونتج عن هذه الجهود الإرشادية تكوين 100 نقطة اتصال مع معاهد مالية رائدة في المنطقة.

ويبدأ البرنامج فعالياته في سبتمبر/أيلول المقبل، بمعسكر تدريبي يمتد على مدى أسبوعين في “إنوفيشن هب”، يتضمن ورش عمل يقدمها خبراء ومختصين في القطاع، حيث ستقدم ورش العمل إرشادات ومعلومات قيمة حول القوانين واللوائح المحلية، واتجاهات السوق المستقبلية وأبرز توجهات التكنولوجيا واستراتيجيات التوظيف وطرق التمويل.

الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم المتطلعة للمساهمة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية والابتكار مدعوة للمشاركة في برنامج “مُسرّع التكنولوجيا المالية” عبر زيارة الرابط التالي: innovationhub.difc.ae