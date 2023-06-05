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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

دبي مول يغير شعاره بعد اسمه

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الاسم القديم لدبي مول بالانجليزية (إلى اليمين) والجديد
الاسم القديم لدبي مول بالانجليزية (إلى اليمين) والجديد

غير دبي مول اسمه باللغة الإنجليزية في شهر يناير / كانون الثاني الماضي ليحذف ال التعريف ليصبح Dubai Mall  بدلاً من The Dubai Mall، ويأتي تغيير الاسم باللغة الانجليزية بعد 15 عاماً من افتتاح مركز التسوق الذي يعتبر بين الأضخم في العالم.

وقد جرى الكشف عن تغيير الاسم من خلال فيديو قصير عبر “تيك توك”، ثم عمدت إدارة مركز التسوق إلى حذف الفيديو عن الحساب الرسمي للمركز على “تيك توك”.

واستقطب الفيديو أكثر من 300000 مشاهدة قبل حذفه.

وتم تحديث قنوات التواصل الاجتماعي لمركز التسوق بالشعار الجديد، بنفس التصميم الذي بات الآن “دبي مول إعمار” من دون ال التعريف باللغة الانجليزية.

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