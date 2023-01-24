أعلن دبي مول تبديل اسمه والذي يبدو أكثر وضوحا بالإنكليزية

جرى الكشف عن تغيير الاسم من خلال فيديو عبر تيك توك، و كشف دبي مول خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تغيير في الاسم ، وتم نشر الفيديو القصير على TikTok للإعلان عن الاسم الجديد. وكان الاسم الإنكليزي هو The Dubai Mall و أصبح الآن Dubai Mall اي حذف كلمة واحدة وهي أداة التعريف “The” من العنوان الإنكليزي.

من جانب آخر، أكد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، رئيس شركة «أمريكانا للمطاعم» خلال افتتاحه أول فرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسلسلة المقاهي العالمية الشهيرة «بيتس كوفي» في «دبي مول»، أنه «يتعين على رجل الأعمال بناء مؤسسته على أساس الاستعداد للأوقات الصعبة من كل الجوانب، ومن الأهمية بمكان أن تكون مصروفات قليلة في أوقات النمو، ذلك أن النمو بطبيعته يدلل الشركات ويغريها بالتوسع في المصروفات، على نحو مبالغ فيه قد يلحق الضرر بالشركات فيما بعد خلال فترات الركود».

ويعد فرع بيتس كوفي باكورة لسلسلة فروع أخرى تعتزم «أمريكانا للمطاعم» افتتاحها لـ«Peet’s Coffee» في المنطقة، وذلك بموجب اتفاقية امتياز رئيسي حصري أبرمتها الشركة مع شركة «Peet’s Coffee» الأمريكية المتخصصة في تحميص البن والمالكة لسلسلة المقاهي العالمية التي تحمل الاسم نفسه.