دبي مركز جذب للشركات والصناديق الاستثمارية العالمية

دشنت شركة «فيريشن” (Verition) لإدارة الصناديق، وهي مستشار استثماري مُتعدد الاستراتيجيات والإدارات وتتخذ من غرينتش بولاية كونيتيكت مقراً رئيسياً لها، عن توسيع حضورها العالمي عبر افتتاح أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وقد حصلت الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإدارة الأصول ومزاولة أنشطة مالية أخرى. وتم تعيين سعد محمود مسؤولاً تنفيذياً أول لشركة «فيريشن» في مركز دبي المالي العالمي، وسيأخذ على عاتقه مسؤولية تعزيز مستويات النمو لأعمال الشركة في المقر المحلي الجديد.

ويعكس افتتاح «فيريشن» مكاتبها التزام الشركة الحقيقي تجاه المنطقة، حيث تمثل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسواقاً مهمة لشركة «فيريشن»، وسيعمل وجودها في دبي على تعزيز قدرة الشركة على استقطاب المزيد من المواهب الاستثمارية العالمية، إضافة إلى الاستفادة القصوى من الفرص الاستثنائية المتاحة في الأسواق الإقليمية. كما سيتيح وجود الشركة ضمن مركز دبي المالي العالمي إمكانية وصولها إلى بيئة مالية تتبنى النهج الابتكاري، حيث يفوق تعداد القوى العاملة في المركز 36 ألف موظف وخبير يعملون في أكثر من 4,300 شركة مُسجلة. وتجدر الإشارة إلى امتلاك الشركة مقرات عالمية في كل من غرينتش، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة، وهونغ كونغ.

وقال جوش غولدشتاين، الشريك المؤسس ورئيس شركة «فيريشن»: «يسرنا مواصلة توسعنا الدولي بإضافة مكتب جديد لنا في دبي، حيث تعد فرصة العيش والعمل في دبي نقلة جذابة تستحوذ بشكل خاص على اهتمام مديري المحافظ الحاليين والمُحتملين. وتوفّر المنطقة إطاراً زمنياً مناسباً للمتداولين ذوي التفويض الاستثماري العالمي، إضافة إلى مزايا أخرى من بينها الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المتطورة. نتطلع إلى أن نكون جزءاً مهماً من مركز استثمار عالمي متنامٍ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.



تطوير المنظومة البيئية

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: «يرحب مركز دبي المالي العالمي بوجود فيريشن في دبي. ومع زيادة عدد ونطاق صناديق التحوُّط التي أسست حضورها في مركز دبي المالي العالمي نواصل تطوير المنظومة البيئية المحيطة بهذه الشركات العالمية، إضافة إلى وسطاء التداول المخضرمين والشركات الناشئة والعاملة ضمن مجال التكنولوجيا. يساهم النمو الملحوظ الذي يُعزى جزئياً إلى صناديق التحوط على غرار «فيريشن» في المساهمة بشكل كبير في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي لتصبح واحدة من بين أفضل ثلاث مدن في مجال الأعمال على مستوى العالم، كما يُسهم في تعزيز المكانة الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي بوصفه مركزاً عالمياً لصناديق التحوط”.

ألاينس بيرنستين

وكانت «ألاينس بيرنستاين» (إيه بي)، الشركة الاستثمارية العالمية والتي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، قد كشفت يوم الثلاثاء، عن حصولها على رخصة من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المُنظم المُستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتتيح الرخصة ل «أي بي» العمل انطلاقاً من مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

وقد عينت الشركة جان بول حبيقة، العضو المنتدب لدى الشركة لقطاع الخدمات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، كمسؤول تنفيذي أول.

وتأتي هذه الخطوة الطموحة استكمالاً لاستراتيجية «إيه بي» الرامية إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وبدوره، سيعمل حبيقة، الذي انضم إلى الشركة في أغسطس 2022، عن كثب مع إدوارد فان نيس، رئيس المبيعات الوسيطة في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي بدوره انتقل مؤخراً إلى دبي.

وانطلاقاً من مكتبها الجديد، سيتسنى لشركة «إيه بي» توفير خدماتها المرموقة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العملاء من المؤسسات وشركاء التوزيع والشركات العائلية، مانحة إياهم وصولاً غير مسبوق إلى خدمات إدارة الأصول. وسيتعاون فريق الشركة المكون من متخصصين مهنيين بشكل وثيق مع العملاء لتزويدهم بحلول استثمارية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بالشركة العالمية العملاقة والرائدة في مجالها «إيه بي» في مركز دبي المالي العالمي، حيث نواصل بخطى متسارعة استقطاب المؤسسات والشركات العالمية تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المركز 2030. إن قرار«إيه بي» بافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي يأتي انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي الاستثنائي، والذي يُتيح للشركة إمكانية الوصول إلى 8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. كما ستتمكن «إيه بي» من الاستفادة من فرص النمو الهائلة الكامنة ضمن المنظومة البيئية التي يوفرها المركز والذي يضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في إدارة الثروات والأصول، إضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36 ألف موظف وخبير مع قدرة الوصول والاستفادة من الفرصة المواتية ضمن أسواق المنطقة مُستعيناً بمنظومته القانونية المُتكاملة”.