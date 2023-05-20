دبي مرشحة لمشروع فضائي مستقبلي بـ 5 مليارات دولار

قد يبدو مشروع “قمر دبي” MOON باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار من خارج هذا العالم، ولكن يمكن أن يتناسب بسهولة مع هذه المدينة المستقبلية، كما أوردت وكالة “أسوشيتد برس” في تحقيق عن المشروع المقترح.

وكانت “أريبيان بزنس” أول من كشف عن المشروع في أيلول / سبتمبر 2022، وتم اقتراح إنشاء المنتجع من قبل مايكل هندرسون وساندرا ماثيوز، المؤسسان الشريكان لشركة منتجعات «مون وورلد ريزورتس» الكندية، على أن يتم بناؤه في غضون 48 شهراً من تاريخ الموافقة النهائية عليه.

وتتمتع دبي بالفعل بسوق عقارات نشط جداً، يغذيه الأثرياء الذين فروا من القيود المفروضة في بلدانهم الأصلية خلال جائحة فيروس كورونا، والروس الذين يلتمسون اللجوء وسط حرب موسكو على أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن دورة الازدهار والكساد السابقة شهدت انهيار العديد من المشاريع الكبرى، فإن هندرسون وآخرون يقترحون أن تنفيذ المشروع، الذي تموله شركة “مون وورلد ريزورتس”، قد لا يكون بعيدة المنال.

ويطمح رجل الأعمال الكندي، مايكل هندرسون، لبناءِ نموذجٍ محاكٍ للقمر بارتفاع 274 متراً، فوق مبنى بطول 30 متراً في جزيرة النخلة جميرا في دبي.

وقال هندرسون لوكالة أسوشيتد برس: «لدينا أكبر علامة تجارية في العالم» في إشارة إلى أن القمر نفسه، الجرم السماوي، هو علامته التجارية. وأضاف “هناك ثمانية مليارات شخص يعرفون علامتنا التجارية، ولم نبدأ بعد”.

والمشروع الذي يتصوره هندرسون يضم منتجعاً سياحياً داخل الهيكل الكروي، وفندقاً يضم أربعة آلاف غرفة، وساحة قادرة على استيعاب عشرة آلاف شخص و«مستعمرة قمرية» سوف تمنح روادها شعوراً بالسير على القمر فعلياً.

وقال هندرسون “سيكون مون دبي أكبر وأنجح مشروع سياحي حديث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، حيث سيسهم في مضاعفة الزيارات السياحية السنوية إلى دبي بناءً على جاذبيتها العالمية، والوعي بالعلامة التجارية والعروض المتكاملة الفريدة والمتعددة. ويمكن أن يستقطب المشروع بشكل مريح 10 ملايين زائر سنوياً”.

وينصب تركيز المنتجع على الهندسة المعمارية والتصميم والتكنولوجيا الرائدة. وسوف يستوعب مشروع “مون دبي” أيضاً منصة تدريب لمختلف وكالات الفضاء ورواد الفضاء التابعين لها.

كما يخطط “مون دبي” لدمج “فلل سكاي” البوتيك، والتي ستكون بمثابة المساكن الخاصة في القمر، مع الوحدات الفاخرة الموجودة داخلياً داخل مباني أقراص البنية الفوقية الرئيسية.

وقال هندرسون: “سيكون هناك ما يقرب من 300 وحدة متاحة للشراء، مع كون مالكي الفلل السماوية أعضاء في نادي الأعضاء الخاص الحصري في مون دبي”.

ويقضي الإقتراح أن يعمل “مون دبي” وفق معيار شهادة القيادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED الذهبية، وهو معيار من فئة 5 نجوم ومعيار تشغيلي لمنتجع من 5 ماسات.

ويتوقع أن تقوم “مون وورلد ريزورتس” بترخيص أربعة منتجعات للوجهات القمرية حول العالم (تُعرف باسم التراخيص الإقليمية)، بواقع ترخيص في كل من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.