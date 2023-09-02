لندن تفقد سحرها.. دبي مدينة المليونيرات في العالم

لطالما اعتبرت لندن الوجهة المفضلة للمليونيرات حول أنحاء العالم، ولكن يبدو أن سحرها يتلاشى، حيث يتوافد أصحاب الملايين بشكل متزايد إلى مدينة دبي النابضة بالحياة.

بحسب موقع كلايتون كاونتي ريجيستر فإنه في الفترة بين عامي 2017 و2022، شهدت المملكة المتحدة تدفقًا كبيرًا لأكثر من 10,000 شخص من أصحاب الثروات العالية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التدفق مع توقع وصول نحو 3,200 مليونير إضافي في عام 2023.

دبي.. مدينة المليونيرات

وفي الوقت ذاته تقوم دبي بالعمل على أن تصبح بديلا جذابا حيث استقبلت حوالي 4,500 مليونير هذا العام وحده.

وحسب المصدر فإن أحد العوامل التي ساعدت على تغيير المليونيرات وجهتهم كان قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ “بريكسيت”، حيث كان له تأثير كبير على الممولين ومديري صناديق الاستثمار والمحامين ومديري الثروات.

من بين العوامل أيضا، اختلافات تكلفة المعيشة بين لندن ودبي، حيث أشارت دراسة أجراها Housearch.com إلى أنها تقل في البلد العربي بنحو 27٪، مع خفض في تكاليف البقالة وأسعار العقارات وتكاليف وسائل النقل العامة أيضًا.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاعتبارات المالية ليست العوامل الوحيدة التي تدفع دبي لتصبح مدينة المليونيرات، حيث هناك أمور أخرى مثل العادات والتقاليد والطهي والأنشطة الترفيهية والمناخ، ونمط المعيشة النابض بالحياة، والعروض الثقافية، ما يسهم في شعبيتها بين الأثرياء.

ونتيجة لهذا التحول الملحوظ في هجرة المليونيرات، توقع التقرير أن يشهد سوق العقارات في لندن انخفاضًا كبيرًا في الأسعار في عام 2023، بنسب تتراوح بين 8 إلى 10%، مع توقع مماثل لعام 2024.

بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أنه إذا استمرت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، فإن انخفاض أسعار العقارات في لندن يمكن أن يصل إلى ما يصل إلى 25%.