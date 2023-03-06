ما هي أفضل 5 مناطق لاستئجار شقة مفروشة في دبي؟

رصد تقرير حديث صادر عن موقع “بيوت دوت كوم“، أفضل مناطق لاستئجار الشقق ووحدات الاستوديو المفروشة في دبي.

ووفقاً للتقرير، حلّت قرية “جميرا الدائرية” في المركز الأول بنسبة بحث وصلت إلى 29.39% من المناطق الأكثر طلباً لاستئجارها.

وحلّت في المركز الثاني “دبي مارينا” بنسبة بحث 23.34%، وفي المركز الثالث “الخليج التجاري” بنسبة بحث 20.03%.

وجاءت “داون تاون دبي” في المركز الرابع بنسبة بحث 14.80%، وفي المركز الخامس “أبراج بحيرات الجميرا” بنسبة بحث 12.44.%

ولفت التقرير إلى أن “قرية جميرا الدائرية” تعد واحدة من أكبر مناطق دبي السكنية مساحة وأكثرها تطوراً.

افضل مناطق لاستئجار الشقق المفروشة في دبي

المنطقة استوديو شقق غرفة وصالة شقق غرفتين وصالة شقق 3 غرف وصالة قرية جميرا الدائرية 40,000 درهم إماراتي 58,000 درهم إماراتي 84,000 درهم إماراتي 132,000 درهم إماراتي دبي مارينا 65,000 درهم إماراتي 99,000 درهم إماراتي 154,000 درهم إماراتي 224,000 درهم إماراتي الخليج التجاري 64,000 درهم إماراتي 87,000 درهم إماراتي 133,000 درهم إماراتي 182,000 درهم إماراتي داون تاون دبي 93,000 درهم إماراتي 132,000 درهم إماراتي 249,000 درهم إماراتي 392,000 درهم إماراتي أبراج بحيرات الجميرا 54,000 درهم إماراتي 72,000 درهم إماراتي 109,000 درهم إماراتي 163,000 درهم إماراتي

ويبلغ متوسط الإيجار فيها نحو 54 ألف درهم سنوياً، ويمكن العثورعلى استوديو مفروش للإيجار بمتوسط سنوي يبلغ 40 ألف درهم.

وتتوفر شقق غرفة وصالة مفروشة للإيجار بمتوسط يبلغ نحو 58 ألف درهم سنوياً، إلى جانب شقق غرفتين وصالة بـ84 ألفاً.

أما الخيارات الأكبر من حيث المساحة، فتشمل شقق ثلاث غرف وصالة بمتوسط سنوي يبلغ 132 ألف درهم.

وأشار التقرير، إلى أن “دبي مارينا” تحتضن الكثير من خيارات الشقق، بما فيها شقق مفروشة للإيجار والتي يبلغ متوسط إيجارها السنوي نحو 134 ألف درهم.

ويبلغ متوسط إيجار استوديو مفروش في دبي مارينا نحو 65 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 99 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفتين وصالة بـ154 ألفاً، وشقق ثلاث غرف وصالة بـ224 ألف درهم.

ويبلغ متوسط إيجار شقق مفروشة في «الخليج التجاري» نحو 100 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ إيجار استوديو مفروش في «الخليج التجاري» نحو 64 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفة وصالة مفروشة بـ87 ألفاً، وغرفتين وصالة مفروشة للإيجار في الخليج التجاري بمتوسط إيجار سنوي يصل إلى 133 ألفاً، وثلاث غرف وصالة مفروشة في «الخليج التجاري» إلى نحو 182 ألف درهم.

ويبلغ متوسط إيجار الشقق المفروشة في “داون تاون دبي” 235 ألف درهم سنوياً، ويتوفر استوديو بمتوسط 93 ألفاً، وغرفة وصالة بـ132 ألفاً، وغرفتان وصالة بـ249 ألفاً، وثلاث غرف وصالة بـ392 ألف درهم.

ويبلغ متوسط إيجار شقق مفروشة في “أبراج بحيرات الجميرا” نحو 79 ألف درهم، فيما يقدر إيجار استوديو بـ54 ألف درهم، بالإضافة إلى غرفة وصالة بـ72 ألفاً، وغرفتين وصالة مفروشة للإيجار بمتوسط يبلغ نحو 109 آلاف درهم سنوياً، وشقق ثلاث غرف وصالة بـ163 ألف درهم

وكان تقرير صادر عن موقع ” بيت.كوم”، في وقت سابق ، قد رصد أبرز المناطق السكنية لشراء عقارات في دبي بأقل من 800 ألف درهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 مناطق يمكن شراء عقار سكني بها بأقل من 800 ألف درهم، لافتاً إلى أن هذه المناطق تشمل: “قرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، والمدينة العالمية ودبي مارينا”.