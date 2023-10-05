دبي: ماكلارين تفتتح أكبر صالة في العالم

أعلنت ماكلارين دبي، عن الافتتاح الرسمي لأكبر صالة ماكلارين مستقلة في العالم. وتقع الصالة الجديدة في شارع الشيخ زايد، ضمن مجمع ماكلارين دبي الذي يضم أكبر مركز خدمة مخصص لماكلارين على مستوى العالم.

وحضر مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف، حفل الافتتاح الكبير إلى جانب أكثر من 200 من العملاء وكبار الشخصيات الذين استمتعوا بالكشف الإقليمي عن سيارة ماكلارين 750S الجديدة المذهلة. بالإضافة إلى عرض سيارات ماكلارين الشهيرة ومن بينها ماكلارين P1، وماكلارين Senna، وSpeedtail، و765LT.

وقال مايكل لايترز: “أتوجّه بالتهنئة إلى فريق ماكلارين دبي على إطلاق صالة العرض الجديدة المذهلة. وتعتبر دبي أكبر أسواق ماكلارين في دولة الإمارات، ويشكّل هذا الافتتاح التاريخي محطة مهمة في مسيرة نموّ ماكلارين العالمي، كما أنها تعزز حضورنا في المنطقة.

ومن جهته، قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: “نفخر بإطلاق أكبر صالة عرض ماكلارين في العالم هنا في دبي. فهذه المنشأة الجديدة تؤكد التزامنا بنجاح ماكلارين في دبي والإمارات الشمالية، وبالجمع بين الأداء الملفت والتميز الهندسي اللذين تشتهر بهما سيارات ماكلارين. كما نلتزم بتوفير تجربة ملكية استثنائية للعملاء وبمواصلة تجاوز توقعاتهم دائماً.”

وتبلغ مساحة صالة مكلارين الجديدة 950 متراً مربعاً، وتضم منطقة عرض ضخمة لمختلف السيارات. وبالإضافة إلى صالة عرض السيارات وأكشاك خدمة العملاء، تشمل منشأة ماكلارين دبي الجديدة استوديو لعمليات ماكلارين الخاصة حيث يمكن للعملاء تخصيص سياراتهم الجديدة بطرق لا تحصى.

وتضاف هذه المنشأة إلى مركز الخدمة الحالي في دبي الذي تم افتتاحه في مايو 2022 ويمتد على مساحة تفوق الـ 3400 متر مربع. يضم المركز ستة مناطق عمل، ويديره فريق متخصص من المهندسين المتدربين الذين يتمتعون بخبرة أكثر من 40 عاماً في ماكلارين.

