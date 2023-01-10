أعلنت ليف للتطوير العقاري، عن بدء مشروع ليف لاكس كإضافة جديدة لعمليات الإنشاء والتطوير العقاري الفاخر في دبي، حيث تم إطلاق المشروع السكني خلال الثمانية شهور الماضية ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2026.

ويتضمن بناء المشروع السكني الفاخر ليف لاكس 74 طابقاً راقياً مجهّزاً بأحدث الوسائل المعمارية الفريدة، والذي سيتم بناؤه في دبي مارينا، أحد أكثر المواقع ازدهاراً في الإمارات العربية المتحدة. وسيوفر المشروع للمقيمين المعيشة الراقية بأحدث الوسائل الذكية والمريحة مع إطلالات استثنائية على الواجهة البحرية.

تم تصميم طوابق مشروع لاكس، من قبل المهندس المعماري الشهير “أتكينز” الذي ساهم بتصميم أشهر أبراج دبي، كبرج العرب ودبي أوبرا ومرسى العرب وغيرهم، حيث سيساهم أيضاً في بناء وتصميم المشروع بأعلى معاير الحداثة والدقة.

كما سيتضمن المشروع السكني ليف لاكس شقق متنوعة وفاخرة بغرفة وغرفتي وثلاث وأربع غرف يمكن الاختيار بينها، بالإضافة إلى بناء شقق البنتهاوس دوبلكس المميزة والفاخرة بلمسة متطورة وعصرية مما سيوفر للمقيمين إمكانية الدخول المجاني إلى شاطئ مارينا في دبي.

ليف لاكس الوجهة الأكثر حداثة في دبي مارينا

وسيعمل المشروع على تحقيق رغبات المشترين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الإقامة والاستثمار في العقارات ليعود عليهم بإيرادات عالية، وسيوفر مشروع ليف لاكس مرافق متنوعة تصل مساحتها إلى 27000 قدم مربع، بما في ذلك، حمام السباحة الذي يصل طوله إلى 27 متراً، وملعب الغولف وقاعات المؤتمرات المختلفة وسينما في الهواء الطلق، بالإضافة إلى صالون تجميل خاص.

يعمل مشروع ليف على تشكيل أحدث التقنيات الحديثة والذكية في كل الوحدات السكنية، مما سيسمح بالإضاءة القابلة للبرمجة والتحكم في أجهزة تكييف الهواء عبر هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول. أيضاً يمكن لمشتري العقار شراء الأثاث وتجهيزه حسب الطلب، كما سيعمل البرج على زيادة عائدات الإيجار، للمستثمرين والسماح لهم بالانتقال بسلاسة.

وعليه، أوضح إحسان خواجة، مدير شركة ليف للتطوير العقاري قائلاً: “نحن متحمسون لبدء عمليات بناء مشروع ليف لاكس، وهو المشروع السكني الثالث في قلب دبي مارينا. ومع ازدياد الطلب على المساكن الفاخرة وفائقة الفخامة في دبي، نتطلع لازدهار مبيعات مشروعنا السكني الفاخر ليف لاكس، ليصبح على وتيرة مع مشروعنا السكني السابق، ليف مارينا. نأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات المذهلة في رحلتنا، وأن نتمكن من رؤية المنتج النهائي، والذي من المقرر أن يكون الوجهة الأكثر حداثة في دبي مارينا”.