دبي للاستثمار تشتري 9% من أسهم بنك مونيومنت

استحوذت شركة «دبي للاستثمار» على 9% من حصة أسهم «بنك مونيومنت»، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، والذي يخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة.

وتتركز أعمال البنك على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للبنك، في تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والخدمات الأخرى ذات الصلة، والعمل على مساعدة العملاء لتحقيق النجاح والازدهار والرخاء الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للوقت، من خلال تقديم حلول ذكية وفعالة ومرنة، والاستفادة من القدرات الرقمية لتحقيق التوسع على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار» خالد بن كلبان: “يُتيح الاستثمار في البنك، فرصة فريدة للمجموعة للانخراط والمشاركة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، في واحدة من أكثر الأسواق تقدماً وتطوراً وتنظيماً، فقد شكّل التحول العالمي المتسارع، نحو الخدمات المصرفية الرقمية، خطوة إيجابية بارزة لا سيما للبنوك الجديدة أو ما يُعرف بالبنوك الإلكترونية. واستند النمو المحقق في هذا القطاع إلى فئة جديدة من العملاء، الذين اتجهوا نحو اعتماد مجموعة واسعة من منتجات الخدمات المصرفية الرقمية. وتتطلع المجموعة، من خلال آلية عمل البنك القائمة على دمج المنتجات المصرفية التقليدية والراسخة مع الحلول المبتكرة، لأن تكون جزءاً من مرحلة النمو المستمرة والمتطورة للبنوك الرقمية، والعمل على تحقيق التنويع وتوسيع آفاق الأعمال بشكل استراتيجي”.

قروض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني



وقال ايان راند، الرئيس التنفيذي لبنك مونيومنت: «يتمتع البنك بموقعٍ ومكانة فريدة، انطلاقاً من كونه البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي تتمحور أعماله حصرياً على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة. ويقوم البنك بتوفير الدعم لآلاف العملاء، من خلال منتجات الودائع الخاصة بنا، حيث قدمنا خلال السنة الأولى من عملنا، قروضاً بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه استرليني. وسيتيح لنا هذا الاستثمار والشراكة مع شركة «دبي للاستثمار»، الفرصة لتسريع وتيرة توسيع نطاق أعمالنا في المملكة المتحدة، وإطلاق حلول مبتكرة لشريحة عملائنا المستهدفة وزيادة حصتنا السوقية، وفي الوقت نفسه تمكين شركائنا وعملائنا حول العالم، من خلال الاستفادة من أفضل التقنيات التي نتميز بها”.

يعتمد «بنك مونيومنت»، في قروض الاستثمار العقاري ومجموعة منتجات الادخار التي يقدمها، على الإمكانات والقدرات المتقدمة داخل التطبيق الذي يستخدمه، لتحقيق تفاعل العملاء، وسيواصل جهوده الهادفة إلى تعزيز مجموعة المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه من فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة. ويعمل البنك حالياً، على تطوير مجموعة أوسع نطاقاً من المنتجات والخدمات، التي من شأنها أن تساهم في تسهيل حياة طبقة الأثرياء سواء في المملكة المتحدة أو على مستوى العالم، وتشكل دعامة أساسية لمبادرات البنك التي تقوم على التكنولوجيا المبتكرة بشكل أساسي.

وتم تعيين «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية في دبي، بصفتها مستشاراً لهذه الصفقة.