دبي للاستثمارات الحكومية تبيع شركة أسواق

استحوذت «جي إم جي» على شركة «أسواق» من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتضيف صفقة الاستحواذ هذه 11 مركز تسوق مجتمعي و22 متجر سوبرماركت إلى شبكة شركة «جي إم جي» من منافذ البيع بالتجزئة الآخذة في التوسع، ما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات.

واستحوذت “جي ام جي” في نيسان / إبريل 2022، على متاجر علامة «جيان» التجارية من شركة «أوربن فودز» التابعة لمجموعة «دبي القابضة»، مضيفة بذلك 18 متجر هايبرماركت وسوبرماركت إلى شبكتها للبيع بالتجزئة.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»: «يمثل هذا الاستحواذ محطةً استراتيجيةً مهمةً في عملياتنا، فمن خلالها لا نوسع محفظتنا لبيع المواد الغذائية بالتجزئة وحسب، وإنما نضيف إلى سجلنا شركات «أسواق» العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة والعقارات. وترتكز عمليات الاستحواذ والتوسع التي نقوم بها إلى هدف محدد هو المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزيز مستويات العافية لمستهلكينا ومنحهم قيمة أكبر. كما نسعى إلى تغطية رحلة المستهلك بأكملها، بدءاً من ابتكار المفاهيم والعلامات التجارية إلى البيع بالتجزئة لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية، بالإضافة إلى التزامنا التام بتحسين معيشة الناس من خلال أساليب الحياة النشطة والأطعمة المغذية والصحة الجيدة”.

وأضاف باقر: «دخلنا قطاع تجزئة المواد الغذائية العام الماضي بهدف تغطية سلسلة الاستهلاك الغذائي بأكملها، من الحقل وحتى مائدة الطعام. ومن خلال ضم «أسواق» إلى محفظة «جي إم جي» فإننا نقترب أكثر من المجتمعات التي نخدمها. وسنواصل تعزيز راحة ونمط حياة عملائنا عبر مجموعتنا الواسعة من متاجر السوبرماركت ومراكز التسوق المجتمعية. كما نطمح إلى الارتقاء بمفهوم مراكز التسوق المجتمعية من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمعات المحيطة بها، وإبقاء جسر تواصل دائم معها، وخلق فرص تساعدها على الازدهار. وفي هذا السياق، سنحافظ على برنامج ولاء العملاء «وفا» الخاص بشركة «أسواق»، كمنصة نخدم من خلالها المجتمعات الوطنية بشكل أفضل ونرفد عملاءنا بقيمة أكبر”.

من جانبه قال خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «نحن في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية فخورون جداً بالنجاحات التي حققتها أسواق خلال الـ12 عاماً الماضية. ونحن على ثقة بأن «أسواق» بدعم موظفيها سوف تحقق المزيد من النمو والازدهار تحت إشراف شركة عائلية متنوعة تتمتع بخبرة هائلة وسجل حافل في قطاع التجزئة، حيث ستلعب «أسواق» دوراً رائداً في تعزيز جهود «جي إم جي» لتصبح الشركة الأبرز في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات”.