دبي لصناعات الطيران تحصل على قرض تمويلي بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران” أنها اغلقت صفقة تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، هي أكبر تمويل بقرض مصرفي في تاريخها، وذلك بهدف دعم احتياجاتها التمويلية المستقبلية وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة.

وقالت الشركة في بيان لها إن الصفقة التي تولى كل من “إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” دور المدير المشترك والمرتب الرئيسي لها، حققت أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب بمشاركة مجموعة من 26 ممولاً، مشيرة إلى أن هيكلة التمويل جاءت على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، ويتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “دبي لصناعات الطيران” فيروز تارابور: “ستسمح هذه التسهيلات للشركة بالحفاظ على سيولتها القوية ودعم متطلبات التمويل الخاصة بعملية الاستحواذ التي أعلنا عنها مؤخراً”.

كانت “دبي لصناعات الطيران” قد أعلنت الشهر الماضي عن استحواذها عبر إحدى شركاتها التابعة، على محفظة مكونة من 64 طائرة “بوينغ 737 ماكس” من شركة مملوكة بالكامل لمجموعة شركات تأجير الطائرات الصينية القابضة (CALC).

تقدّم الشركة المتخصصة في خدمات الطيران، ومقرها في دبي، خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد على 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل، بحسب موقعها الإلكتروني.