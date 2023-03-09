دبي، قصة انهيار شركة فقدت 99% من قيمتها السوقية خلال سنتين

انهارت القيمة السوقية لشركة سويڤل Swvl ومقرها دبي من 1,5 مليار دولار في عام 2021 إلى 9 ملايين دولار فقط حالياً أي بنسبة تراجع بلغت 99% كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

كيف بدأت رحلة الصعود وبعدها رحلة الإنهيار؟

في تموز / يوليو 2021، أضيء برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، لفترة وجيزة باللون الأحمر اللامع، مع نص إلكتروني متحرك معلناً “أول شركة يونيكورن في الشرق الأوسط تبلغ قيمتها السوقية 1,5 مليار دولار يتم إدراجها في بورصة ناسداك في نيويورك”.

كان التسويق المثير للإعجاب لشركة Swvl، وهي شركة ذات طموحات كبيرة لتصبح مزيجاً من تطبيق ركوب الخيل وخدمة الحافلات في المدن في جميع أنحاء العالم.

بعد عشرين شهراً، انخفضت أسهم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها بأكثر من 99%. إن قيمتها السوقية البالغة 9 ملايين دولار، لتصبح شبحاً للتقييم السابق الذي تجاوز مليار دولار والذي منحها ذات مرة تسمية شركة يونيكورن. انهارت صفقة لشراء شركة النقل التركية “فولت لاينز” التي تستخدم إلى حد كبير أسهم Swvl في كانون الثاني / يناير الماضي، لتصبح الشركة مثالاً آخر على مدى سرعة تجفيف أموال المستثمرين بمجرد اختفاء معدلات الفائدة المتدنية للغاية، كما يُظهر مخاطر محاولة بناء شركة تمتد عبر الأسواق الناشئة عرضة لصدمات العملة مع ارتفاع الدولار.

تم تأسيس Swvl في القاهرة في عام 2017 من قبل المدير التنفيذي السابق لشركة “روكت انترنت” مصطفى قنديل مع شريكيه أحمد صباح ومحمود نوح. بدأ الثلاثي الشركة كحل للمسافرين الذين لم يرغبوا في الاعتماد على النقل العام لكنهم لم يتمكنوا من دفع علاوة مقابل خدمات النقل المشتركة. تتلخص فكرتهم في: حافلات وعربات صغيرة تسير على طول الطرق التي يمكن للمستخدمين حجز رحلة بها باستخدام تطبيق.

أيام واعدة وتوسع

كانت الأيام الأولى واعدة. جمعت Swvl ما يقرب من 100 مليون دولار من جولات تمويلية من “بيكو كابيتال” و”في ان في جلوبال” و”ديجام انفستمنت” و”أرميستيس كابيتال” ومستثمرين آخرين. وضخت شركة “كريم” ومقرها دبي، وهي شركة لنقل الركاب استحوذت عليها شركة “أوبر” لاحقاً، مبلغ نصف مليون دولار في الشركة الناشئة.

في عام 2019، افتتحت Swvl مكتباً في دبي لقيادة توسعها الدولي، على الرغم من أنها احتفظت بقاعدتها التكنولوجية والتشغيلية في مصر. استأجرت مساحة في مبنى راق يضم شركات عالمية مرموقة مثل “بي ام دبليو” و”رولز رويس”. وبعدها غادر شريكا قنديل الشركة، محمود نوح أسس شركة “كابيتر” في سوق الأعمال التجارية، والتي تتم إعادة هيكلتها الآن؛ وأحمد صباح ليشارك في تأسيس شركة “تيلدا” الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

عندما أرادت Swvl أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أبرمت صفقة للاندماج مع “كوينز غامبيت لنمو رأس المال” Queen’s Gambit Growth Capital، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة. في ذلك الوقت، كان تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة طريقة رائعة لإدراج الشركات. وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة هي شركة مساهمة عامة ليس لها هدف سوى تحديد شركة خاصة للاندماج معها؛ بعد ذلك، ترث الشركة المستهدفة الشركة المدرجة. وقد بلغت القيمة السوقية لشركة Swvl 1.5 مليار دولار، ما جعلها فجأة واحدة من أكبر الشركات الناشئة في المنطقة، وجلبت عائدات الشركة الإجمالية بأكثر من 160 مليون دولار بالإضافة إلى وضعية إدراجها في بورصة “ناسداك” في نيويورك.

كانت عمليات Swvl تمتد عبر القارات. كانت تعمل في كينيا وباكستان، وانتقلت إلى المكسيك العام الماضي. بعد كشف النقاب عن الاتفاق مع “كوينز غامبيت”، قالت الشركة – التي كانت تكسب بعد ذلك 55 مليون دولار من إجمالي الإيرادات السنوية – إنها تتوقع تحقيق مليار دولار سنوياً في غضون أربع سنوات. كانت الرواتب سخية، وتفاخرت الوظائف الشاغرة بفرص السفر المكثف، كما يقول مسؤول تنفيذي سابق في الشركة طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم قانونية افشاء معلومات عن الشركة. واستقدمت Swvl يوسف سالم، وهو مصرفي مرموق من “موليس اند كو” Moelis & Co ، كمدير مالي لها.

في عام 2021، اشترت Swvl منصة النقل للشركات ومقرها الأرجنتين “فيابول” بهدف توسعة عملياتها في أمريكا اللاتينية. في العام التالي، اشترت شركة Door2door للتنقل ومقرها برلين. ووسعت عملياتها في نيوم، المدينة الناشئة ذات التقنية العالية في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

ويقول علي الحلبي، مؤسس شركة “فولت لاينز”، إن التوسع كان “فائق الذكاء، وكانت الشركة تستعد لاطلاق Uber-for-Bus”.

عوامل السقوط

لكن بينما كانت Swvl في مسار صعودي سريع، كانت القوى الاقتصادية تتجمع لإسقاطها. دفع التضخم في الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في رفع أسعار الفائدة في آذار / مارس 2022، وبسبب ارتفاع تكلفة الأموال، أحجم المستثمرون عن دعم الشركات الناشئة المحفوفة بالمخاطر. وأدى انخفاض قيمة العملة في مصر، حيث تدير Swvl الكثير من الأنشطة والعمليات، إلى جعل الأمور أسوأ.

وفي أيار/ مايو، قالت Swvl إنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة 32% لمساعدة تدفقها النقدي على أن يصبح إيجابياً.

في الصيف الماضي، تراجعت الأسهم.

في 25 تشرين الثاني / نوفمبر، أعلن قنديل عن خطط لخفض أكثر من نصف القوى العاملة وبيع أو وقف أو تقليص بعض العمليات في “البلدان الأصغر” للتركيز بشكل أساسي على مصر والمكسيك.

لم يكن ذلك كافيا. بعد خمسة أسابيع ، شكلت Swvl لجنة خاصة من المديرين المستقلين لاستكشاف المبيعات المحتملة وعمليات الدمج والخيارات الأخرى. ارتفعت أسهم الشركة لفترة وجيزة عقب الأخبار، لكن التفاؤل لم يدم. حتى إدراج الشركة في بورصة ناسداك كان مصدراً للدراما. لقد خاطرت بفقدان الإدراج لأن السهم يتم تداوله باستمرار بأقل من 1 دولار. بعد حل ذلك من خلال “التجزئة العكسية” بحيث تم تحويل كل 25 سهماً إلى سهم واحد، بات سعر سهم الشركة الآن بحوالي 1.70 دولار.

وتتطلع Swvl الآن إلى زيادة رأس المال الجديد من المستثمرين بينما تظل كياناً مدرجاً في البورصة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم ذكر اسمه لأن المعلومات سرية. حتى وقت قريب، كانت الشركة تبحث عن الممولين الإقليميين لجعل الشركة خاصة.

كان سقوط Swvl حاداً بشكل غير عادي، لكنها ليست الشركة الناشئة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فشلت في تلبية التوقعات العالية. تلاشى تطبيق Fetchr للبريد السريع الذي يتخذ من دبي مقراً له بعد بداية واعدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان وأغلق في عام 2021. وهناك أيضاَ شركة الدردشة الصوتية Yalla Group، التي يقع مقرها في دبي، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في عام 2020، لكنها شهدت انخفاضاً في قيمتها السوقية إلى حوالي 600 مليون دولار من مستوى مرتفع بلغ حوالي 6 مليارات دولار.